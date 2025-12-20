Fiction Mediaset, le serie che vedremo nel 2026

Per il 2026 Mediaset punta tutto su prime time e reality show, ma non mancano neppure le fiction, tra novità e grandi ritorni

Pier Silvio Berlusconi ha un solo obiettivo per il 2026: continuare a dare del filo da torcere alla concorrente Rai. Di certo, con Gerry Scotti, Samira Lui e la loro Ruota della Fortuna. Il prime time, però, non è sufficiente. Per mantenere alto lo share, è necessario un ricco palinsesto della prima serata. I reality resteranno i protagonisti, ma non mancheranno neppure le fiction – versante sulla quale la rete nazionale ha da sempre la meglio. Tra grandi ritorni e qualche novità, tutte le fiction Mediaset in programma per il nuovo anno.

Le Fiction Mediaset per il 2026

“Lo dico spesso: una delle cose migliori della Rai è proprio la quantità e qualità delle fiction” ha ammesso Pier Silvio Berlusconi di fronte alla stampa. Per questo motivo, l’ad Mediaset dichiara l’intenzione di produrre ancora più serie tv, anche se “i tempi di lavorazione sono lunghi e i costi rimangono alti”.

Forse è il momento giusto, considerati anche il recente flop del Grande Fratello e la possibile messa in pausa del Grande Fratello Vip, che potrebbe non tornare presto (chissà se per lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini o no). “Pensiamo che forse sarebbe più giusto dare al Grande Fratello un po’ di tempo per riposare – spiega Berlusconi – Quindi, entro 10 giorni decideremo”.

Quelle presto in onda

Il 2026, per Mediaset si aprirà con due fiction dalle grandi protagoniste. Seppur la data di messa in onda non sia ancora stata comunicata, Berlusconi conferma che nella prima metà dell’anno partiranno A testa alta e Una nuova vita. La prima, che racconta di una donna la cui vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un filmato rubato, avrà come protagonista Sabrina Ferilli. Sarà Anna Valle invece la protagonista di Una nuova vita, la storia di due genitori alle prese con una verità scomoda.

Già dal mese di gennaio, “o poco più avanti”, dovrebbe finalmente arrivare sul piccolo schermo la nuova stagione – dopo qualche decennio di inattività – de I Cesaroni, che vede il ritorno di Claudio Amendola nel ruolo del simpatico romano Giulio ma non quello di Elena Sofia Ricci nelle vesti di Lucia.

Poco dopo, un tuffo nel passato più roseo delle fiction Mediaset, con Gabriel Garko che torna volto principale in Colpa dei sensi, assieme a Anna Safroncik per raccontare un passionale triangolo amoroso dai risvolti drammatici. Infine, in arrivo un tv movie sulla storia del santo adolescente Carlo Acutis.

Quelle con data d’arrivo da definire

Stando a quanto annunciato lo scorso luglio, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, sono parecchie le fiction che Mediaset tiene in tasca, seppur nessuna di queste sia ancora andata in onda (esclusa la Buongiorno, mamma! dove scattò la scintilla tra Raoul Bove e Beatrice Arnera). Non è ancora certo, ma nel 2026 dovrebbe andare in onda anche: