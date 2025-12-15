Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026

IPA Nicole Kidman tra le protagoniste del Met Gala 2026

Dalle celebrazioni storiche e istituzionali ai grandi eventi dedicati a musica, moda e design. Il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti di grande richiamo e sono molte le date che meritano di essere segnalate in agenda. Non sapete da dove iniziare? Questi sono i maggiori eventi, ricorrenze e anniversari da seguire nell’anno che verrà.

Musica

Come non iniziare dall’evento musicale più chiacchierato d’Italia? Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 76esima edizione, torna come di consueto su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. L’appuntamento con il secondo consecutivo curato da Carlo Conti è, naturalmente, al Teatro Ariston: conosciamo già i nomi dei Big e i titoli delle loro canzoni, non ci resta che attendere per scoprirle.

Oltreoceano, per l’esattezza in California, torna il Coachella Valley Music and Arts Festival, in programma per due weekend, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 aprile 2026. Il tutto si svolge all’Empire Polo Club di Indio con un programma in cui star internazionali pop, rock, rap e DJ saranno i protagonisti assoluti.

A inaugurare l’anno musicale sono, però, i Grammy Awards, il riconoscimento più ambito dell’industria discografica internazionale. La 68esima edizione si terrà domenica 1° febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, celebrando artisti, album e brani che hanno segnato l’anno precedente.

Cinema e TV

Amanti del cinema, non temete! Il 2026 ha in serbo grandi cose anche per noi, a cominciare dai Golden Globe Awards, giunti all’83esima edizione e in programma domenica 11 gennaio 2026 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Un importante riconoscimento per cinema e televisione, che spesso anticipa i favoriti della lunga corsa agli Oscar.

E a proposito, la 98esima cerimonia degli Academy Awards: gli Oscar saranno consegnati ai vincitori delle rispettive categorie la sera di domenica 15 marzo 2026 a Los Angeles.

Spazio anche ai festival cinematografici europei. Il primo in ordine di tempo è la Berlinale, che si tiene dal 12 al 22 febbraio 2026, uno degli eventi più attesi per gli appassionati di cinema d’autore. Qualche mese dopo, in primavera, arriva la 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026 sulla Riviera francese, mentre in autunno torna la Mostra del Cinema di Venezia, che giunge alla sua 83esima edizione e si svolge al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.

In autunno si svolgeranno anche gli Emmy Awards, con la consueta cerimonia di premiazione in programma lunedì 14 settembre a Los Angeles. Un’occasione prestigiosa che celebra le migliori serie TV e produzioni televisive dell’anno.

Moda

Il 2026 sarà un anno particolarmente simbolico per la moda, anche grazie all’eco dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che lasceranno un’impronta forte sul racconto dello stile italiano. Le Fashion Week di Milano di febbraio e settembre 2026 si preannunciano come edizioni “celebrative”, con un’attenzione speciale al made in Italy, alla sostenibilità e al dialogo tra sport, design e haute couture.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Met Gala 2026, in programma come da tradizione il primo lunedì di maggio, il 4 maggio 2026, al Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento più esclusivo della moda mondiale tornerà a catalizzare l’attenzione globale con look iconici, red carpet spettacolari e il tema Costume Art. Sappiamo già che la passerella più chiacchierata del mondo vedrà tornare dopo dieci anni Beyoncé nelle vesti di co-host insieme a Nicole Kidman e Venus Williams.

La Paris Fashion Week scandirà due momenti chiave dell’anno: il primo a gennaio, con le collezioni couture primavera-estate, e il secondo a luglio, dedicato all’autunno-inverno. Le maison storiche e i grandi direttori creativi daranno vita a sfilate-evento che, come sempre, andranno ben oltre la moda.

Il calendario prosegue con la London Fashion Week prevista a febbraio e settembre, con spazio a talenti emergenti e sperimentazioni audaci, e con la New York Fashion Week, che apre ufficialmente la stagione delle sfilate dal 11 al 16 febbraio 2026 all’insegna dello stile contemporaneo e dello streetwear di lusso.

Ciliegina sulla torta, Pitti Immagine Uomo a Firenze: con le prime sfilate a gennaio e le successive a giugno, l’evendo è un punto di riferimento internazionale per la moda maschile.

Design

Milano protagonista con i Giochi Olimpici invernali, ma non solo: il capoluogo lombardo si conferma capitale del design con la Milano Design Week 2026. Il clou sarà il Salone Internazionale del Mobile allestito presso la Fiera di Rho dal 21 al 26 aprile 2026. In quei giorni il FuoriSalone animerà le strade cittadine con mostre, installazioni e anteprime dal mondo dell’arredamento e dell’architettura, celebrando l’innovazione e lo stile italiano.

Sport

C’è grande fermento per i Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, seguiti dai Giochi Paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo 2026. L’Italia grande protagonista: saranno giorni di gare sugli sci, sul ghiaccio e nelle vallate alpine, con atleti da tutto il mondo all’opera sulle piste di Milano, Cortina e Valtellina.

Spazio al grande calcio, a cominciare dalla finale di Champions League della stagione 2025/26 che si disputerà sabato 30 maggio 2026 al Puskás Aréna di Budapest. Segue la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Meno “sentito” da noi, ma pur sempre iconico, il Super Bowl in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara. L’evento mediatico più importante del football americano giunge alla 60esima edizione e non sembra affatto sentire gli effetti del tempo che passa.

Istituzioni e politica

Moda, musica, sport ma non solo. Nel 2026, come ogni anno, sono in programma le celebrazioni a carattere istituzionale. Su tutte spicca 2 giugno 2026, data in cui cade l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Tradizionalmente il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, in memoria del referendum del 1946.

Oltreoceano, per l’esattezza il 4 luglio 2026, gli Stati Uniti celebreranno il 250esimo anniversario dell’Indipendenza, con cerimonie su tutto il territorio americano per l’anniversario semiquinquennale della firma della Dichiarazione.

In programma nel 2026 anche il Summit dei leader del G7. Dal 14 al 16 giugno si svolge a Évian-les-Bains, radunando i capi di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti per discutere di questioni globali.

Giubileo

Il 6 gennaio 2026 chiude ufficialmente il Giubileo del 2025, chiamato anche “Giubileo della Speranza”. Questo Anno Santo, inaugurato il 24 dicembre 2024 per volontà di Papa Francesco, ha visto pellegrini da tutto il mondo convergere a Roma e nelle basiliche papali. L’Epifania 2026 segna il gran finale di un cammino giubilare di fede e solidarietà che ha coinvolto molti credenti.

