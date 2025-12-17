I 5 personaggi tv da tenere d’occhio nel 2026 (secondo noi)

L'anno sta terminando e sono tanti gli interrogativi del pubblico su chi sarà il nome da seguire in tv nel corso della prossima annata. Noi ne abbiamo scelti 5

Un tempo era un grande scatolone ricoperto di pizzi e merletti, tenuto in casa quasi come una reliquia, ma – oggi – la tv è ancora il mezzo di comunicazione più potente che ci sia. Nomi, volti, storie, notizie: passa praticamente tutto da lì. E la prossima annata, tra le più incerte dei tempi recenti, potrebbe aprirsi con nuovi talenti pronti a prendere il posto dei veterani, anche in maniera del tutto inaspettata. Ma chi sono questi personaggi? Ne abbiamo scelti cinque per voi.

Stefano De Martino

Non sta attraversando il suo periodo migliore in termini di ascolti ma è certamente uno dei volti di punta della nuova Rai. Giovane, fresco e con molta voglia di imparare, Stefano De Martino non si sente arrivato e – anzi – a dispetto della critiche è ancora molto umile verso un mestiere in cui si è ritrovato catapultato da un giorno all’altro.

Il suo Affari Tuoi gira bene malgrado lo share non lo stia premiando e, col tempo, è diventato una creatura tutta sua. Il merito è in parte di Herbert Ballerina, con cui ha dimostrato di avere un feeling innato, ma anche della scrittura del programma che si è modellata sulla sua maniera di condurre abbandonando i retaggi del passato. Il 2026 dovrebbe riservargli anche Stasera tutto è possibile, che aveva deciso inizialmente di lasciare per dedicarsi a progetti più ampi, ma che dovrebbe riprendere regolarmente su Rai2.

Francesca Fialdini

È la stella di Ballando con le Stelle e una delle candidate alla vittoria finale insieme a Giovanni Pernice. La conduttrice di Da noi… A ruota libera si è ritagliata uno spazio sempre più autorevole su Rai1 e l’ha fatto con le sue sole forze. Bella, certo, ma anche impegnata e mai superficiale: grazie alla sua esperienza all’interno del dance show di Milly Carlucci abbiamo imparato a conoscerla sotto una nuova veste, scoprendo anche lati del suo carattere che ancora non conoscevamo.

Tutt’altro che antipatica, soldatino? quando mai, brillante e dotata di un’eleganza che la fa volare sulla pista e sulle parole. Francesca Fialdini è uno dei nomi del futuro della Rai e c’è chi è pronto a scommettere che potrebbe perfino prendere il posto di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Per il momento, l’aspettano le ultime coreografie ma il 2026 potrebbe essere suo.

Samira Lui

Molto più di una semplice valletta, come ama definirla Gerry Scotti. Samira Lui è la maga del tabellone de La Ruota della Fortuna ma dai quiz aveva iniziato, quindi non stupisce la sua abilità nel ruolo. Chiusa la parentesi dei reality, la splendida modella di San Daniele del Friuli si è presa con determinazione quella parte di pubblico sempre più affezionato all’access prime time. Per la bellezza? Certo che conta, ma anche per la naturalezza con cui intrattiene il suo legame con il conduttore che ormai è uno dei tratti distintivi dello show. Il 2026? Per lei si parla del Festival di Sanremo. Con buona pace di Pier Silvio Berlusconi.

Veronica Gentili

Il suo percorso è tra i più interessanti degli ultimi anni: dal giornalismo alla conduzione, mantenendo una postura rigorosa ma non rigida, quella con cui si presenta in scena e che l’ha fatta apprezzare dal pubblico. Tra le tante scommesse (riuscite) di Mediaset degli ultimi anni, Veronica Gentili ha dimostrato di saper affrontare temi complessi con grande professionalità e senza compiacimenti, qualità sempre più rare in un momento di forte polarizzazione, purtroppo anche politica. Se il 2026 confermerà la tendenza a una tv più analitica e meno “da ring”, il suo profilo potrebbe diventare ancora più prestigioso, soprattutto nei contesti di approfondimento e prime time.

Alfonso Signorini

Figura divisiva ma imprescindibile, Alfonso Signorini continua a essere uno degli osservatori più acuti (e talvolta, ci perdoni, anche un po’ spietati) dei meccanismi televisivi. Dietro l’apparente leggerezza dei suoi programmi, vi è infatti una conoscenza profonda del mezzo e del pubblico. Il 2026 potrebbe rappresentare per lui una fase di ridefinizione: meno esposizione, forse, ma un ruolo ancora più strategico, e ancora al centro del palco del Grande Fratello Vip. Fatti salvi i presunti scandali dell’ultima ora, che attendono ancora di essere chiariti.

