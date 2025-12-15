In un film, un libro o una serie, il plot twist è la svolta sorprendente che impone alla storia uno sviluppo inaspettato e risolutivo. Quale sarà il tuo, nel nuovo anno? Per scoprirlo, gioca con il test

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Quale sarà il tuo “colpo di scena” del 2026?

“Anno nuovo, vita nuova!”: è una frase che tutte ci sussurriamo, mentre facciamo il brindisi della mezzanotte, guardando i fuochi d’artificio che illuminano il cielo della prima notte dell’anno. La nostra vita ci soddisfa, certo, ma se qualcosa cambiasse in meglio, se accadesse un evento che ci emozionasse davvero, se riuscissimo a raggiungere quegli obiettivi che ci sembrano lontanissimi, l’anno nuovo sarebbe perfetto.

Ci vorrebbe un plot twist, un colpo di scena, come quelli inaspettati e sorprendenti che, nei film o nei libri, ribaltano completamente la situazione iniziale e assicurano l’happy end, la realizzazione di un sogno, la risoluzione di un mistero. E se questa svolta ci si presentasse proprio nel 2026?

Tra sogni e capacità

Nessuno può realmente prevedere il futuro, ma ci sono dei piccoli segni che possono portarci verso una direzione invece di un’altra. Le nostre inclinazioni, le capacità, le passioni, le necessità, i sogni possono determinare – anche a nostra insaputa – quanto noi stesse riusciamo a “definire” il nostro personale colpo di scena, quello che ci farà sentire davvero protagoniste della nostra storia.

Svolte sorprendenti

Ma di che tipo di plot twist si tratterà? Forse l’incontro con qualcuno che ci farà battere il cuore in modo nuovo, oppure la realizzazione di un sogno professionale che pensavamo lontano, o invece la scoperta di una forza interiore che ci fa essere vincenti? Le svolte sorprendenti nella vita accadono molto più spesso di quel che crediamo, perchè tutta la nostra esistenza è in movimento, in trasformazione, connessa a quelle di tutti gli altri. I colpi di scena possono spvaantarci, sì, perché preludono a grandi cambiamenti, ma ci restituiscono entusiasmo, autenticità e voglia di costruire attivamente il nostro domani.

E tu, quale speri sia il colpo di scena che darà il boost al tuo 2026? Gioca con il test e scopri come potrebbe verificarsi la tua svolta decisiva, quella che riuscirebbe a cambiarti la vita… almeno un po’!