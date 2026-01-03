Matrimoni vip, chi si sposa nel 2026

Da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a Taylor Swift e Travis Kelce: i matrimoni vip più attesi del 2026.

IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Chi si sposa nel 2026? L’anno appena iniziato sarà ricco di matrimoni vip con tante cerimonie romantiche e favolose da seguire, per sognare ed emozionarsi. Dalle nozze super lusso di Taylor Swift a quelle attesissime di Aurora Ramazzotti.

Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce continuano a far sognare i fan con la loro storia d’amore nata tra palcoscenico e campo da football. Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni pubbliche insieme, la coppia ha annunciato le nozze per estate 2026, con una cerimonia intima in Tennessee, tra amici e familiari più stretti. Un matrimonio che promette romanticismo e dettagli da favola, perfetto per la pop star americana e il campione della NFL.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, una delle coppie più chiacchierate del panorama internazionale, ufficializzeranno il loro legame con una cerimonia attesissima a Torino nell’autunno 2026. Dopo anni di amore e una famiglia numerosa, la loro storia sarà celebrata tra lusso, amici vip e l’immancabile attenzione dei media.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si preparano a celebrare un amore cresciuto lontano dai riflettori e diventato nel tempo solido, anche grazie alla nascita del piccolo Cesare. La primogenita di Eros Ramazzotti e il compagno si sposeranno a fine primavera 2026, tra romanticismo e eleganza, per la gioia di mamma Michelle Hunziker.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini formano ormai una coppia consolidata e al tempo stesso molto riservata. Dopo una crisi e una separazione, i due si sono ritrovati più innamorati di prima. Hanno scelto di celebrare il loro matrimonio in Sardegna nell’estate 2026 con una cerimonia che sarà un mix di relax e intimità, immersa nella natura mediterranea, lontana dai riflettori ma pronta a emozionare chi li ama da sempre.

Luì e Sofì, il duo dei Me contro Te

Luì e Sofì, star amatissime dai più piccoli come il duo dei Me contro Te, si sposeranno all’inizio dell’estate 2026. La loro storia, tra scherzi, video e sfide social, diventerà un matrimonio all’insegna della creatività e della gioia, con tantissimi fan pronti a seguirli anche a distanza. Un grande show a cui, come annunciato dagli attori, potranno prendere parte anche i fan (pagando un biglietto).

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, coppia di lunga data e molto affiatata, hanno deciso di dirsi “sì” a settembre 2026, in Toscana. Tra vigneti e paesaggi da sogno, il loro matrimonio promette romanticismo e atmosfera esclusiva, con pochi intimi e tanto calore familiare.

Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner porteranno il glamour britannico in Italia per il loro matrimonio nel nord del Paese nell’estate 2026. la La pop star internazionale e l’attore britannico si giureranno amore eterno con una celebrazione da red carpet, tra stile, moda e amici del mondo dello spettacolo e della musica.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposeranno a Milano nella primavera del 2026. La loro storia, tra sfide, passioni e vita social condivisa, sarà celebrata con un matrimonio moderno e pieno di energia, proprio come loro. Un assaggio è già arrivato dalla firma in comune, dove i due si sono presentati in sneakers, sorprendendo tutti.

