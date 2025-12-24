Valentina Vignali, il matrimonio a Pesaro con Fabio Stefanini è in tuta bianca e sneakers

Un sì a sorpresa per i due cestiti: Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati a Pesaro con un rito civile molto intimo e super sportivo

IPA Valentina Vignali

Niente abiti da sogno, niente lustrini né sfarzo. Per Valentina Vignali e Fabio Stefanini il matrimonio c’è stato, sì, ma con un rito civile semplice e intimo che ha sigillato la loro storia d’amore in modo indelebile. Per dirsi il fatidico sì entrambi hanno scelto lo stile che più li rappresenta, sportivo, ridisegnando il dress code nuziale per l’occasione. E non poteva essere altrimenti, per i due campioni di basket, che nel momento più importante della loro vita hanno deciso di essere loro stessi fino in fondo. Ora l’attesa è tutta per la cerimonia estiva al castello di Bracciano: lì sarà tutta un’altra storia.

Il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini è sporty chic

La cerimonia si è svolta in Municipio a Pesaro, nella città natale di Fabio Stefanini, alla presenza di pochi amici e affetti stretti e un ospite d’onore: il golden retriever della coppia, Muffin, in smoking. A celebrare l’unione è stato il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, ma a rubare la scena è stato il look degli sposi. Nessun abito tradizionale, Valentina Vignali ha scelto una tuta sportiva total white, impreziosita da un velo leggero: un tocco d’ironia che spiazza e gioca con la tradizione. Il partner ha invece puntato su una tuta nera essenziale, con bomber coordinato. Ai piedi, per entrambi, le sneakers più iconiche che esistono, le Air Jordan, che hanno sostituito senza rimpianti i classici mocassini e décolleté.

Le immagini postate sui social hanno riscosso un successo enorme e tanto del merito è proprio lo stile sporty scelto dai due campioni di pallacanestro italiani, che hanno puntato sull’originalità con un look che certo non è passato inosservato, in un’occasione del genere. Per Vignali, influencer e volto amatissimo su Instagram, la moda è sempre stata uno strumento di espressione, anche nei momenti più importanti, e questo non poteva fare eccezione.

Una storia d’amore nata sul campo

La loro storia nasce sui campi da basket, nel 2011, quando entrambi erano giovani promesse della pallacanestro e condividevano la stessa passione sportiva. Poi la vita li ha portati altrove: Valentina Vignali (classe 1991) ha lasciato la sua Rimini per costruire il suo percorso personale che l’ha vista trionfare tra sport, moda e social, mentre Fabio Stefanini (32 anni) ha continuato la sua carriera cestistica girando l’Italia intera.

IPA

Dopo una lunga pausa durata più di dieci anni, il destino li ha però rimessi sulla stessa traiettoria, facendoli incontrare di nuovo nell’estate del 2024. Un ritorno di fiamma discreto, lontano dai riflettori e dal clamore, che ha riportato al centro un sentimento che forse non si era mai davvero spento. Da lì in poi l’amore è sbocciato, cresciuto, si è consolidato fino ad arrivare alla scelta più importante: il matrimonio.

Il matrimonio da sogno a Bracciano

Il rito civile di Pesaro è stato solo il primo capitolo. I due infatti hanno già annunciato una seconda cerimonia, fissata per il 21 giugno 2026 nella cornice romantica del Castello di Bracciano, e l’evento si preannuncia già di tutt’altro tenore. Se ora hanno puntato sulla riservatezza e sull’intimità, oltre che su un abbigliamento che li rispecchia alla perfezione, per il “secondo” sì sarà tutto più glamour. Via libera a look da favola, abiti da sogno di cui Vignali ci dà delle anticipazioni già da tempo mostra sulla sua pagina Instagram. La location è da sogno, gli sposi pure: non ci resta che attendere l’estate per celebrare di nuovo l’amore.

