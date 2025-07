Chi è Fabio Stefanini, il futuro marito di Valentina Vignali

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valentina Vignali

Fabio Stefanini è il futuro marito di Valentina Vignali, personaggio televisivo e sportiva che ha segnato il mondo del basket con il suo talento. Amatissima sui social, Valentina ha raccontato la romantica proposta di nozze del compagno, postando un video in cui ha annunciato le nozze.

Chi è Fabio Stefanini

Classe 1993, originario di Pesaro, Fabio Stefanini è un giocatore di basket professionista che milita da tempo nell’Avellino. In passato ha giocato in altre squadre importanti come il Reyer Venezia, il Piombino, il Piacenza, l’Empoli, il Letto, il Ragusa e il Senigallia.

In passato Valentina Vignali e Fabio Stefanini erano stati legati. Nel 2011 si erano incontrati e innamorati per la prima volta. Dopo due anni però la relazione era terminata e lei aveva lasciato Rimini, la sua città natale, per diventare un’atleta professionista. I due si erano persi, poi un nuovo incontro, più di dieci anni dopo, e l’amore scoppiato nell’estate del 2024.

“Da piccola ho sempre desiderato farcela, avevo le idee chiare – aveva raccontato la Vignali su TikTok, parlando del ritorno di fiamma con il fidanzato storico -. A un certo punto ho capito che, rimanendo a Rimini, non avrei fatto quel salto di qualità per sfondare in quello che volevo fare. Mi sono trasferita a Roma. In quel momento la vita ci ha separato. Io ho avuto altre storie, lui anche. Per 11 anni, dal 2013 al 2024, non ci siamo mai più visti”.

“Quest’estate lui aveva un torneo a Rimini e sono andata con le amiche. Appena arrivo al campo, lo vedo e dico ‘mamma mia che bono!’ – aveva aggiunto, svelando il loro incontro dopo più di dieci anni -. Scherzi a parte, a parte il lato estetico, io davvero sentito qualcosa. Quando sono tornata a casa le mie amiche mi hanno detto che aveva occhi solo per me e che lui era ancora innamorato. L’amore, l’affetto, l’attrazione e la complicità era rimasta invariata – aveva concluso l’influencer –. La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l’uno per l’altra. Alla fine il cerchio si chiude”.

La proposta di nozze di Fabio Stefanini a Valentina Vignali

Per la sua proposta di nozze a Valentina Vignali, Fabio Stefanini ha scelto un campo da basket, custodendo l’anello proprio in un pallone modificato. Un momento emozionante che la sportiva ha condiviso con i suoi followers.

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore – ha scritto Valentina, commentando il video della proposta – Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… Sì lo voglio per sempre”.

Tantissimi i commenti sotto il video che hanno celebrato l’amore fra gli sportivi. Fra i tanti auguri anche quelli dei personaggi televisivi che hanno conosciuto Valentina Vignali a Uomini e Donne e al Grande Fratello, programmi che le hanno regalato il successo.