Valentina Vignali, arriva la proposta di matrimonio: “Ci siamo amati quando eravamo troppo giovani”

IPA Valentina Vignali, la proposta di matrimonio

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, canta Venditti, e mai verso è così azzeccato come in questo caso. La cestista, modella, influencer ed ex gieffina Valentina Vignali ha annunciato il fidanzamento con il compagno Fabio Stefanini. La notizia è arrivata via Instagram: in un breve video diffuso sui social si vede Fabio inginocchiarsi davanti a lei in un campo da basket per chiederle la mano. Emozionatissima, Valentina Vignali ha accettato con le lacrime agli occhi, come mostrano le immagini della proposta diventate subito virali.

In un post di accompagnamento al video, ha poi condiviso con i fan un lungo messaggio d’amore. “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani…”, scrive la Vignali ricordando il loro primo amore adolescenziale. Il testo è visibilmente commosso e anticipa le nozze annunciate: “E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE”

Il romantico video della proposta a Valentina Vignali in un campo da basket

Il video postato da Valentina Vignali dura pochi secondi ma è ricco di emozione. Si vede Fabio Stefanini inginocchiato in mezzo al campo da basket, con un pallone, che nascondeva l’anello, poggiato sul ginocchio. Valentina Vignali di fronte a lui, scoppia in lacrime di gioia appena capisce la proposta. Nel filmato si vede chiaramente il momento dello scambio di promesse: lei lo bacia e lo abbraccia, dicendo finalmente di sì.

In fondo, l’amore porta leggerezza e felicità. Valentina Vignali stessa ha raccontato a cuor leggero la favola del loro amore che torna a brillare. Ricorda di aver incontrato Fabio quando erano giovanissimi e di aver “sentito la stessa scintilla” quando lo ha rivisto lo scorso anno. A suggellare questo ritorno di fiamma ci sono le parole romantiche: “eri, sei e sarai l’uomo della mia vita”.

I due si erano amati da ragazzi, poi la vita li aveva portati lontano, ma il destino li ha ricongiunti al momento giusto. Nel post la cestista sottolinea il destino benevolo: dopo anni di lontananza, non ha avuto dubbi quando il suo grande amore le ha chiesto di sposarlo.

La storia d’amore tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini: un ritorno di fiamma

In effetti, la storia tra Vignali e Stefanini è iniziata oltre un decennio fa. I due si erano già frequentati nel 2011, quando entrambi erano solo poco più che maggiorenne. Quei primi anni insieme furono intensi, ma poi le loro strade si sono divise: Valentina ha proseguito tra basket, reality e social, mentre Fabio si è dedicato alla carriera sportiva.

Eppure, l’amore non si era mai spento del tutto. Nell’estate 2024 si sono rincontrati, e la passione è rinata più forte che mai. Oggi, con la proposta appena accettata, Vignali e Stefanini si preparano a scrivere insieme un nuovo capitolo del loro amore.

Chi è Fabio Stefanini, il futuro marito di Valentina Vignali

Il futuro marito di Valentina Vignali è Fabio Stefanini, 29 anni (classe 1993), originario di Pesaro, è un cestista professionista. Alto 1,98 m, gioca nel ruolo di ala: ha accumulato esperienze in vari club tra Serie A2 e Serie B nazionale, tra cui Reyer Venezia, Senigallia, Piombino, Piacenza, Empoli, Lecco e Ragusa.

Da poco è passato allo Scandone Avellino, squadra campana di Serie B. Insomma, Fabio condivide con Valentina la stessa passione per il basket, un altro aspetto che li unisce nella vita oltre che in amore.