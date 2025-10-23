La puntata del 23 ottobre 2025 di "La Volta Buona" ha avuto come tema quella dei tradimenti. Non sono mancate le rivelazioni degli ospiti vip della Balivo

Caterina Balivo ha tenuto compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Rai Uno con una nuova puntata del suo show televisivo La Volta Buona. La conduttrice ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, affrontando con loro un argomento scottante, quello dei tradimenti. Daniel Ducruet, Clizia Incorvaia, Roberta Beta, Elena Barolo e Valentina Vignali hanno svelato al pubblico sia i torti amorosi subiti, che quelli inferti ai loro partner.

Non è mancata nemmeno una finestra aperta sulla visita di Re Carlo III a Roma e l’intervista a una giovane e apprezzata protagonista del mondo dello spettacolo italiano: Mariasole Pollio.

Clizia Incoravia, il periodo difficile. Voto: 7

Tra gli ospiti della puntata del 23 ottobre 2025 di La Volta Buona c’era anche Clizia Incorvaia che, interrogata dalla presentatrice sul tema della puntata, ha commentato, a distanza di anni, il chiacchiericcio di cui è stata protagonista in passato. Il suo ex marito Francesco Sarcina, infatti, aveva svelato ai quotidiani di aver subito un tradimento dalla moglie e dall’amico Riccardo Scamarcio.

La moglie di Paolo Ciavarro ha criticato duramente l’atteggiamento del cantante: “I panni sporchi andavano lavati in casa. Un’intervista che non andava rilasciata perché c’erano dei bambini, è stata fatta sull’onda dell’egoismo… Mi tradì con mezza Italia”. L’ex gieffina ha rivelato di aver subito, dopo quelle scottanti dichiarazioni, delle ripercussioni a livello psicologico e di essere stata attaccata dalla stampa e additata da tutti come l’adultera: “Sono stati anni molto duri”.

Clizia Incoravaia ha aggiunto che, certamente, le indiscrezioni hanno danneggiato anche la sua carriera lavorativa: “Sono stata molto male, ho perso tantissimi lavori perché mi trovavo al centro di un gossip negativo”. Anche se l’ex gieffina ha chiuso il suo intervento con un appello importante: “Spero che non accada più a nessuna donna una cosa del genere”, la storia della fine del suo matrimonio con il cantante e un po’ datata e vorremmo conoscere adesso dei nuovi particolari della sua vita.

Daniel Ducruet, la sua verità. Voto: 9

Anche Daniel Ducruet, famosissimo ex marito della Principessa Stéphanie di Monaco, ha raccontato una delle fasi più chiacchierate della sua storia personale, quella, appunto, della rovinosa fine del suo matrimonio. La guardia del corpo ha svelato di aver vinto una causa per quanto accaduto all’epoca e per il suo presunto tradimento, arrivato sulle pagine di tutti i giornali: “Non ho voluto guadagnare soldi su questo processo… Volevo che la legge dicesse ‘Si è vero sei caduto in una trappola’”.

L’ex cognato del Principe Alberto di Monaco ha affermato di essere caduto in una vera e propria trappola, tesa da un conoscente, grazie all’utilizzo di un vino con dentro delle sostanze. Non è mancata una punta di amarezza al suo racconto: “Magari avremo comunque divorziato”.

Roberta Beta razionale. Voto: 8

Roberta Beta ha ammesso di aver tradito in passato ma di essere anche stata tradita e ha raccontato come è venuta a conoscenza dell’infedeltà del suo compagno. L’ex gieffina ha parlato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno, arrivato nella sua vita grazie a un telefono incustodito: “Viene fuori un messaggio inequivocabile che mi lascia spiazzata”. Roberta Beta ha raccontato di essere di fatto scomparsa per quella persona a partire da quel preciso istante: “Tradimento sintomo della fine di un rapporto… Guardami adesso non mi vedrai mai più”.

Elena Barolo, la vendetta. Voto: 10

Elena Barolo ha chiuso la relazione con il suo fidanzato dopo 13 anni d’amore e, anche lei, ha svelato di essere stata tradita, anche se è convinta che non sia stato quello scivolone la ragione della fine del suo rapporto sentimentale: “La mia storia è finita in realtà perché doveva finire”.

L’ex Velina ha scoperto l’infedeltà del suo compagno grazie a una telefonata fortuita: “Ricevo una telefonata da lui, sentivo il dialogo tra lui e questa persona. In quel momento lì volevo morire”. Dopo il campanello d’allarme telefonico, Elena Barolo ha cominciato a indagare nei rapporti del compagno e, grazie allo scontrino di una giacca, ha capito che ci fosse realmente un’altra persona nella sua vita. Per vendicarsi ha condiviso sui social una foto proprio con quel modello di capospalla taggando sia il fidanzato che l’amante: “Quella giacca fucsia sarebbe stata la mia preferita”.

Valentina Vignali, la più romantica. Voto: 10

Tra le ospiti del salottino televisivo anche Valentina Vignali che, malgrado abbia svelato di aver subito dei tradimenti in passato: “Sono anch’io del team delle tradite”, ha raccontato la storia d’amore da favola che la lega al suo futuro marito. La sportiva, infatti, è stata già fidanzata in passato con l’uomo dei suoi sogni e, precisamente, da quando aveva 18 ai 20 anni. Una storia d’amore giovanile, interrotta dal percorso di due vite che hanno preso strade diverse, ma che adesso è più forte di prima. Dopo 11 anni senza vedersi, infatti, Valentina Vignali e il suo futuro marito si sono rincontrati e hanno capito di essere ancora innamorati come tanti anni prima.

Mariasole Pollio emozionante. Voto: 10

Dopo il salottino vip, Caterina Balivo ha intervistato a suo modo Mariasole Pollio, svelando tanti lati della giovane ragazza, non conosciuti dal grande pubblico. La conduttrice, infatti, ha mostrato tutta la sensibilità della sua ospite parlando prima dell’incontro con Sofia Loren e poi della sua nonna.

L’attrice è per la ragazza una vera e propria fonte d’ispirazione: “Lei per me è e rimane un mito… Io ho scelto di fare questo mestiere grazie a te” e lei ha voluto dirglielo con molta commozione di persona, ricevendo una risposta affettuosa dalla famosissima artista.

Ma il momento più toccante del suo intervento in puntata si ha avuto quando ha svelato il sogno della nonna, che già nel 2022 la vedeva al Festival di Sanremo, come poi è stato lo scorso anno. La presentatrice si è commossa pensando alla donna così fondamentale per la sua vita e ha svelato di sentirla sempre vicina.

Ma Mariasole Pollio ha potuto anche dimostrare la sua bravura, cantando e impersonando il personaggio di Maleficient con grande successo. Poco spazio, invece, per l’amore, visto che la giovane ha svelato di non essere fidanzata: “Non sono innamorata”, ma di essere in ogni caso pronta ad accogliere un nuovo eventuale sentimento.