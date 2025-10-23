Valentina Vignali, chi sono i suoi fidanzati famosi

La giocatrice di basket, nonché influencer e modella, è pronta a sposare il suo amore di gioventù ma nel corso della sua vita ha fatto chiacchierare per altre love story

Giocatrice di basket, modella, influencer e volto del piccolo schermo: Valentina Vignali è una delle personalità più poliedriche e seguite del panorama italiano. La sua carriera, divisa sapientemente tra sport e spettacolo, l’ha resa una figura unica, capace di coniugare la grinta dell’atleta con il fascino da copertina.

Ma, accanto ai successi professionali, non sono mai mancate le curiosità sulla sua vita sentimentale, spesso al centro dei riflettori. Nel corso degli anni, Valentina ha avuto alcune relazioni molto chiacchierate: storie intense, romantiche e talvolta turbolente, che l’hanno accompagnata nella sua crescita personale e pubblica.

Forte del suo spirito ironico e del suo carisma naturale, ha dimostrato di saper vivere l’amore con spontaneità e autenticità, senza rinunciare mai alla propria indipendenza.

Valentina Vignali e Stefano Laudoni, una love story da copertina

Impossibile parlare della vita sentimentale di Valentina Vignali senza citare Stefano Laudoni. Entrambi cestisti, si sono conosciuti sui campi di basket e la loro relazione, durata dal 2013 al 2018, è stata tra le più seguite e chiacchierate sui social ma anche in tv.

Bellissimi, sportivi, complici: una coppia perfetta agli occhi del pubblico. Tuttavia, come spesso accade, la pressione mediatica e le divergenze personali hanno portato alla rottura. A pesare sulla fine del loro amore anche un presunto tradimento da parte di Laudoni.

Secondo quanto raccontato dalla Vignali al Grande Fratello, l’ex fidanzato l’avrebbe tradita con Francesca Brambilla, nota per il ruolo di Bona Sorte ad Avanti un altro di Paolo Bonolis.

“Si sono anche cornuta” – aveva dichiarato Valentina al GF16-. È una storia lunga. In realtà l’ho scoperto tramite lei che non brilla di intelligenza… diciamo così… Meglio se mi fermo qui”.

Oggi Stefano Laudoni è sposato con l’influencer Giorgia Crivello, che nel 2024 l’ha reso padre del piccolo Romeo.

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi, tra passione e riservatezza

Dopo la fine con Stefano Laudoni, Valentina Vignali ha ritrovato per un periodo la serenità accanto a Lorenzo Orlandi, fotografo e videomaker professionista. La relazione, nata lontano dai clamori del gossip, ha mostrato una Vignali più matura e riservata.

I due hanno condiviso viaggi, progetti e momenti di vita quotidiana sui social, senza mai esagerare con l’esposizione pubblica. Due le parole d’ordine: passione e riservatezza. Ma la loro storia è durata fino al 2022, chiudendosi con discrezione e rispetto reciproco.

I motivi della rottura sono rimasti avvolti nel mistero. “Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, – ha spiegato lei su Instagram – nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare”.

E ancora: “Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento”.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, il primo amore che ritorna

La storia con Fabio Stefanini, fotografo e videomaker, rappresenta invece il classico esempio di “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come canta Antonello Venditti. I due si sono conosciuti nel 2011, quando Valentina era ancora agli inizi della sua carriera sportiva e televisiva. Una relazione giovanile, intensa ma destinata a interrompersi con il tempo.

Eppure, come nelle migliori sceneggiature romantiche, il destino ha deciso di farli incontrare di nuovo tredici anni dopo. Nel 2024, infatti, Vignali e Stefanini sono tornati insieme, sorprendendo i fan e confermando che, a volte, le storie più sincere trovano la loro seconda occasione.

Nell’estate 2025 è arrivata la proposta di matrimonio. Stefanini ha fatto la proposta in un ambiente pieno di significato per la coppia: un campo da basket all’aperto a Roma, con vista sulla città e circondati da alcuni amici. Una cornice perfetta che unisce sport e sentimenti.

Il momento è stato reso ancor più originale dal tocco simbolico scelto da Fabio: l’anello di fidanzamento è stato nascosto all’interno di un pallone da basket che è stato aperto come un cofanetto, con la frase incisa sul retro “Questo è il tiro finale e voglio che sia per sempre”. Il matrimonio è previsto per il prossimo 21 giugno 2026.