I cinque tagli vip, da Hailey Bieber a Belen Rodriguez, di tendenza nel 2026

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Hailey Bieber

Se stai pensando di rinnovare il tuo look nel 2026, le tendenze capelli di quest’anno offrono ispirazioni perfette dai vip, tra tagli corti audaci, bob destrutturati e lunghezze stratificate. Le celebrità dettano la moda non solo sul red carpet, ma anche sui social, diventando veri e propri punti di riferimento per chi cerca capelli di tendenza, facili da gestire e super glamour. Dal lob elegante di Hailey Bieber al bixie audace di Zendaya, passando per bob, pixie e capelli lunghi stratificati, questi tagli sono i veri must-have dell’anno.

Il bixie di Zendaya e Levante

Il bixie è il taglio corto ibrido tra pixie e bob, capace di combinare audacia e versatilità in un unico look. Celebrità come Zendaya e Levante hanno contribuito a rendere questo taglio iconico, mostrando quanto sia facile da portare pur mantenendo un effetto sofisticato.

Il bixie si caratterizza per texture morbide e strati leggeri che creano movimento naturale, rendendolo perfetto per chi ama corti dinamici, ma femminili. Questo taglio è ideale per chi vuole sperimentare un cambiamento senza rinunciare a praticità e stile, adattandosi a diversi tipi di viso e capelli. Nel 2026 il bixie rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un look contemporaneo, versatile e alla moda.

Il lob alla clavicola di Hailey Bieber

Il long bob continua ad essere uno dei tagli medi più richiesti dai vip anche nel 2026. Hailey Bieber ha reso celebre questa versione elegante e leggermente scalata fino alla clavicola, un taglio che unisce raffinatezza e versatilità.

Il lob è adatto a qualsiasi tipo di capello e forma del viso, può essere portato sia liscio e ordinato che con onde morbide per un effetto naturale. Chi sceglie il lob cerca un taglio chic e pratico, perfetto per lo stile di tutti i giorni, ma anche per occasioni più glamour. Grazie alla sua adattabilità questo taglio rimane uno dei più amati dalle star e dalle appassionate di tendenze capelli.

Il mini bob angolare di Lily Collins e Simona Tabasco

Il mini bob angolare è un taglio corto elegante e femminile, capace di incorniciare il viso e valorizzare i lineamenti. Lily Collins e Simona Tabasco hanno scelto questa versione leggermente destrutturata, dimostrando come il bob possa essere moderno e versatile.

Il mini bob angolare si presta a diversi styling, dal liscio perfetto alle onde naturali, ed è perfetto per chi vuole un taglio sofisticato senza rinunciare a personalità e carattere. Nel 2026, il bob destrutturato conferma la sua presenza tra i tagli più amati dai vip, ideale per chi desidera un look deciso, ma elegante.

Il pixie cut moderno di Tecla Insolia

Il pixie cut rimane uno dei tagli corti più apprezzati dalle star grazie al suo effetto fresco e dinamico. Tecla Insolia ha scelto versioni moderne e morbide, leggermente mosse, che mettono in risalto gli occhi e i lineamenti del viso.

Questo taglio è perfetto per chi sogna un cambiamento drastico senza rinunciare alla femminilità. Il pixie cut è audace, versatile e di grande impatto visivo, capace di dare carattere a chi lo porta. Nel 2026, il pixie si conferma un must per chi ama tagli corti contemporanei e di tendenza.

Il long layered con onde di Belen Rodriguez

Per chi preferisce i capelli lunghi le tendenze del 2026 puntano su layer stratificati e onde morbide in grado di donare movimento e luminosità alla chioma. Belen Rodriguez ha reso iconico questo stile, mostrando come i capelli lunghi possano essere moderni e glamour senza risultare pesanti.

Le lunghezze stratificate con onde sono ideali per valorizzare ogni tipo di capello, dai lisci morbidi ai ricci leggeri, e consentono di ottenere un look elegante e naturale.

