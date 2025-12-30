Le serie Netflix in uscita nel 2026

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Nicola Coughlan

Il 2025 si sta per concludere e dal fronte delle serie tv è stato un anno molto importante: le uscite Netflix – da Adolescence a Stranger Things – hanno tenuto incollati milioni di utenti e anche il prossimo anno si preannuncia spettacolare dal punto di vista della serialità. Proprio il finale di Stranger Things 5 inaugura una stagione ricchissima: sono tante, infatti, le serie in uscita sulla piattaforma nel 2026, da sequel super attesi a novità che incuriosiscono.

In questo panorama convivono atmosfere molto diverse (romance in costume, avventura, teen drama, spionaggio e animazione italiana) ma la direzione è chiara: trasformare alcune uscite in appuntamenti-evento e consolidare il legame con le community che seguono questi mondi da anni. Vediamo allora cosa ci aspetta il 2026 di Netflix.

Il gran finale di Stranger Things e la nuova serie dei fratelli Duffer

Non giriamoci troppo intorno: il finale di stagione della serie creata dai fratelli Duffer è l’appuntamento più atteso del 2026, a mani basse. Se con l’uscita del Volume 2 il 26 dicembre Netflix è andata in tilt per i tanti utenti che si sono collegati alla piattaforma contemporaneamente, non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere per la puntata finale del 1 gennaio (alle ore 2.00 ora italiana). È la chiusura di un cerchio iniziato dieci anni fa quando per la prima volta abbiamo messo piede a Hawkins e conosciuto Will, Mike, Undici, Dustin, Lucas e gli altri protagonisti di Stranger Things, la serie che più di tutte negli ultimi anni ha plasmato l’immaginario di milioni di persone. Come sarà la conclusione di questo meraviglioso viaggio? E che fine farà Vecna, il Sottosopra e l’Abisso? Manca pochissimo per scoprirlo.

Ma i fratelli Duffer hanno in serbo una novità succulenta per il nuovo anno: la serie Something Very Bad Is Going to Happen. Niente fantascienza, questa volta, ma un racconto tutto contemporaneo che si snoda durante la vigilia di nozze di due sposi in cui tutto andrà a rotoli.

Bridgerton 4 in arrivo su Netflix nel 2026

Non troppo tempo fa era la serie tv più attesa su Netflix, ma forse ora l’incanto si è un po’ incrinato (o forse ci manca solo Anthony…). Fatto sta che nel 2026 uscirà finalmente la quarta stagione di Bridgerton, quella che riguarda il fratello più scapestrato e libertino della famiglia: Benedict, folgorato sulla pista da ballo da una misteriosa donna in maschera.

La serie gioca ormai a carte scoperte e tutti sanno finalmente chi è Lady Whistledown, ma la storia d’amore di questa nuova stagione terrà gli spettatori comunque con il fiato sospeso. Benedict Bridgerton è il personaggio perfetto per rinnovare il romance e riportare in primo piano quell’elegante mix di sfarzo, ironia e tensioni sentimentali che è la firma della saga. Appuntamento allora con la prima parte il 29 gennaio e con la seconda il 26 febbraio.

La seconda stagione di One Piece

Si tratta della serie di manga più venduta di sempre in Giappone, non proprio qualcosa da sottovalutare. Stiamo parlando di One Piece che nel 2026 torna con la seconda stagione portandosi dietro un’eredità non banale: quella di un live action che, contro ogni pronostico, ha saputo convincere fan storici e spettatori alla prima imbarcata. Il punto di forza resta la capacità di dare corpo a un immaginario gigantesco senza appesantirlo o banalizzarlo: ecco allora che la ciurma più amata della tv (l’anime fu un enorme successo anche in Italia) è pronta a salpare ancora verso nuove avventure. Pronti ad andare all’arrembaggio?

Zerocalcare torna su Netflix nel 2026 con Due Spicci

Tra i titoli italiani più attesi del 2026 su Netflix c’è Due Spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare. I dettagli, per ora, sono pochi ed è proprio questa assenza di spoiler (e di una data di uscita) a rendere l’annuncio fatto al Lucca Comics & Games di quest’anno ancora più interessante. Dopo i successi precedenti – Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo – l’autore romano torna sulla piattaforma con il suo sguardo inconfondibile, che alterna sarcasmo e disincanto ed è in grado di incrinare le crepe del presente facendoci riflettere.

La sua verità (His and Hers)

Una piccola città di provincia in cui tutti si conoscono, tanti segreti da nascondere e una comunità decisa a non lasciarsi abbindolare. Nel mezzo, all’improvviso, un caso incrina la stabilità e l’apparente normalità. Questa la trama di La sua verità (His and Hers), la nuova serie tv thriller-crime in uscita l’8 gennaio 2026 su Netflix. Ispirata all’omonimo libro bestseller di Alice Feeney, vede come protagonisti Tessa Thompson e Jon Bernthal. Serve altro per farci incuriosire?