Le serie tv da non perdere a gennaio 2026

IPA "Bridgerton 4" tra le serie da non perdere a gennaio 2026

Nuovo anno, nuove ossessioni seriali. A gennaio 2026 le piattaforme arrivano puntuali con la loro valanga di serie tv pronte a monopolizzare il nostro tempo libero. Tra ritorni molto attesi, grandi finali e novità da scoprire, gli amanti della serialità possono inaugurare l’anno con un calendario fitto e decisamente promettente.

Le prossime settimane hanno già un’unica certezza: il telecomando sarà il nostro migliore alleato, e queste serie ne sono la prova.

Le serie tv in uscita a gennaio 2026

“Stranger Things 5” puntata finale,1 gennaio

Dopo cinque stagioni, un immaginario anni ’80 diventato iconico e un Sottosopra che ha riscritto le regole del fantasy televisivo, la storia di Undici e dei suoi compagni è arrivata al momento più atteso (e temuto): la fine.

La quinta stagione di Stranger Things, suddivisa in tre parti, è stata uno dei grandi casi seriali dell’ultima parte del 2025, tra record di visualizzazioni e teorie infinite sui social.

Ora l’attenzione è tutta puntata sul terzo e ultimo volume: una puntata conclusiva che chiude ufficialmente l’arco narrativo di una delle serie cult più amate degli ultimi anni e che non ha bisogno di presentazioni. L’appuntamento è fissato per il 1° gennaio 2026 su Netflix, giusto in tempo per iniziare l’anno con un addio che promette di essere epico.

IPA

“Fabrizio Corona: io sono notizia”, 9 gennaio

Personaggio centrale e ingombrante dell’immaginario mediatico italiano degli ultimi trent’anni, Fabrizio Corona torna al centro della scena con

Fabrizio Corona: io sono notizia, la docuserie in cinque episodi in arrivo su Netflix dal 9 gennaio. Un racconto che usa la sua figura per attraversare un’epoca: dagli anni ’90 all’esplosione dei social, passando per il gossip come industria e per il corto circuito sempre più evidente tra informazione e spettacolo.

Tra paparazzi, scandali, processi e prime pagine, la serie ripercorre l’ascesa e le cadute di un personaggio che ha fatto, e continua a fare, della sovraesposizione una strategia e della provocazione un linguaggio.

“Red Carpet – Vip al tappeto 2”, 23 gennaio

A gennaio su Prime Video torna la comicità Red Carpet – Vip al tappeto con una seconda stagione affidata ancora una volta alla conduzione di Alessia Marcuzzi e al commento ironico e dissacrante della Gialappa’s Band. Disponibile dal 23 gennaio in quattro episodi, il programma continua a giocare con l’immaginario dello star system ribaltandone le dinamiche in chiave dichiaratamente sopra le righe.

Al centro della gara, tre squadre di bodyguard chiamate a scortare alcune celebrity lungo un tappeto rosso costellato di ostacoli, imprevisti e disturbatori pronti a mandare tutto fuori controllo. Basta un passo fuori dal percorso per perdere una guardia del corpo e avvicinarsi all’eliminazione.

Nel cast di questa stagione figurano le stelle Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento, affiancate dalle squadre di bodyguard formate da Gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli, Antonio Ornano e Giulia Vecchio, chiamati a trasformare la competizione in una parodia continua del culto della celebrità.

“Bridgerton 4”, 29 gennaio

Dopo averci fatto battere il cuore con storie d’amore, scandali e corsetti impeccabili, Bridgerton torna su Netflix con una quarta stagione che sposta i riflettori su Benedict, il secondogenito bohémien della famiglia. Spirito libero e allergico all’idea di sistemarsi, Benedict sembra l’unico a non voler seguire il percorso già tracciato dai suoi fratelli. Almeno fino a quando, durante un ballo in maschera organizzato da Violet Bridgerton, non resta affascinato da una misteriosa donna conosciuta come la Signora in Argento.

Dietro la maschera, però, si nasconde Sophie: una cameriera brillante, piena di segreti e ambizioni, destinata a rimescolare le carte del gioco sentimentale della serie. Divisa in due parti, la quarta stagione debutta il 29 gennaio con i primi episodi, per poi concludersi il 26 febbraio. Appuntamento, come sempre, su Netflix.

