Alfonso Signorini lascia i social dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Il primo gesto di Alfonso Signorini dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona rese su "Falsissimo" e dalle quali si sta difendendo tramite il suo avvocato

IPA Alfonso Signorini

La sua assenza non è passata inosservata. Nelle ultime ore Alfonso Signorini non risulta più raggiungibile su Instagram, proprio da quel profilo che per anni è stato uno dei suoi principali canali di comunicazione con il pubblico. Una scelta improvvisa, quella di disattivare il suo account personale, seguito da oltre un milione di follower, che arriva in un momento particolarmente delicato per il conduttore del Grande Fratello Vip e che appare strettamente collegata alle recenti e controverse dichiarazioni di Fabrizio Corona.

La scelta di Alfonso Signorini su Instagram

Tutto ha avuto origine dalla puntata di Falsissimo andata in onda pochi giorni fa, che Fabrizio Corona ha definito “Parte Nuova”, durante la quale l’ex Re dei Paparazzi ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini, parlando apertamente di presunti metodi di reclutamento (non conformi) dei concorrenti nelle passate edizioni del reality.

Ma in questo clima così teso, Signorini ha scelto il silenzio. Nessuna replica diretta da parte sua e nessuna dichiarazione pubblica per smentire o controbattere punto per punto. Il conduttore si è limitato a far sapere di aver affidato la gestione della vicenda ai suoi legali, mantenendo un profilo basso che oggi trova ulteriore conferma nella decisione di allontanarsi temporaneamente dai social network.

Le parole del suo avvocato

A raccontare lo stato d’animo del giornalista è stato il suo avvocato, Andrea Righi, che alla vigilia di Natale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha voluto sintetizzare cosa stia provando Alfonso Signorini in questi giorni di grande incertezza: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. E ancora. “È estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”, ha aggiunto il legale, lasciando intendere che potrebbero emergere in futuro elementi nuovi e sorprendenti.

Sul piano giudiziario, intanto, la vicenda ha già imboccato una strada ben definita. Nei giorni scorsi Righi ha depositato presso la Procura di Milano una querela contro Corona. L’atto ha dato il via a un’inchiesta che vede l’ex Paparazzo iscritto nel registro degli indagati per revenge porn, un passaggio che segna un punto di non ritorno nella gestione pubblica e privata dello scontro. Corona è già stato convocato per essere sentito sulla sua versione dei fatti: “Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze”, ha spiegato ai giornalisti che si trovavano sul posto.

Le dichiarazioni di Endemol e il futuro di Signorini

A prendere posizione è stata anche Endemol Shine Italy, la società che produce il Grande Fratello Vip. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha fatto sapere di riservarsi “ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format”, sottolineando la volontà di valutare interventi anche legali, qualora necessario, contro chiunque possa aver compromesso l’immagine del programma.

Alfonso Signorini, per il momento, rimane chiuso in un rigoroso riserbo. L’uscita di scena dai social potrebbe essere una pausa necessaria, un gesto di protezione in un momento di forte esposizione mediatica. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, il silenzio del conduttore pesa quanto, se non più, delle parole pronunciate contro di lui.

