Caso Signorini, interviene la produzione del Grande Fratello: “Avviate verifiche interne”

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

Pubblicato:

IPA
La società di produzione del Grande Fratello interviene sul caso Signorini

Fabrizio Corona ha sollevato un polverone mediatico di proporzioni epiche su Alfonso Signorini e, di conseguenza, sul Grande Fratello VIP che il giornalista ha condotto per anni. Sulla nuova edizione del reality al momento tutto tace, ma la società di produzione ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale sul presunto “sistema Signorini” e sulle gravi rivelazioni e accuse in merito alle modalità di selezione di alcuni concorrenti all’interno del programma. Intanto il conduttore ha scelto la via del silenzio, lasciando la parola al suo legale.

