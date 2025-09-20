Ecco i 5 tagli che vedremo su tutte le teste più cool della stagione

Un cambio di stagione, un nuovo look. Le cinque tendenze capelli ispirate dalle celeb per rinnovare il tuo hair look quest'autunno.

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 20 Settembre 2025 10:01

Ecco i 5 tagli che vedremo su tutte le teste più cool della stagione
GettyImages
Tagli capelli autunno/inverno 2025

L’aria frizzante dell’autunno porta con sé un irresistibile desiderio di cambiamento, un bisogno quasi primordiale di rinnovare il proprio look a partire dalla testa. E cosa c’è di più trasformativo di un nuovo taglio di capelli? Questa stagione Autunno/Inverno 2025-2026 segna un ritorno a un’eleganza audace e personalizzata.

Abbiamo decodificato per voi i cinque tagli irrinunciabili di stagione, avvistati sulle teste delle star che, ancora una volta, riscrivono le regole dello stile, con un consiglio in più: i prodotti indispensabili per uno styling impeccabile.

Il Micro Bob: l’essenza della raffinatezza parigina

Corto, anzi cortissimo. Il bob di questa stagione si spoglia di ogni eccesso e si accorcia fino a sfiorare la linea della mandibola. Il Micro Bob è un inno alla femminilità audace e intellettuale.
La musa di stagione: Gigi Hadid ha sorpreso tutti dicendo addio alle sue iconiche lunghezze bionde per un Micro Bob audace e chic, che esalta la linea della mandibola e conferisce un’allure da top model anche fuori dalla passerella.

Il consiglio per un micro bob sempre perfetto:

  • Siero o Spray Lucidante: per ottenere quel finish a specchio, quasi liquido, è essenziale un prodotto che catturi la luce. Applicato a fine styling, elimina ogni traccia di crespo e dona una brillantezza da copertina.
Offerta
Wella
Wella
Wella Professionals - Olio per capelli rivelatore di luce Oil Reflections
24,20 EUR −18% 19,80 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Crema Lisciante Termoprotettiva: per la versione ultra-liscia, applicare una crema disciplinante prima di passare la piastra è fondamentale. Protegge il capello dal calore e garantisce una tenuta impeccabile e setosa per tutto il giorno.
Offerta
Biopoint
Biopoint
Siero Protezione Calore e Colore, protezione fino a 230°
8,90 EUR −10% 7,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il Bixie Cut: l’ibrido audace che conquista

A metà strada tra la grinta del pixie e la versatilità del bob, il Bixie si conferma il taglio di carattere per chi non ama le mezze misure. È un gioco di lunghezze sapientemente scalate che permette di giocare con lo styling.
L’icona di riferimento: l’attrice italiana Kasia Smutniak è da tempo ambasciatrice di questo stile “messy” ad arte, che ne esalta i lineamenti decisi e lo sguardo magnetico.

I prodotti must-have per un bixie cut sempre al top:

  • Cera o pasta modellante opaca: per definire le ciocche e dare struttura senza appesantire, una pasta texturizzante a effetto mat è l’ideale. Scalda una piccola quantità tra le mani e lavora le punte e le radici per creare un look vissuto e pieno di carattere.
Offerta
Moroccanoil
Moroccanoil
Moroccanoil Texture Clay
32,50 EUR −20% 26,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Spray al Sale Marino: vuoi esaltare il lato più rock e sbarazzino del Bixie? Vaporizza uno spray texturizzante a base di sale marino sui capelli umidi o asciutti per ottenere onde naturali e un volume controllato.
VERA
VERA
Spray al Sale Marino
13,49 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La frangia piena su lunghezze XL: il fascino misterioso

Per chi ama le chiome lunghe e vuole un tocco di novità senza stravolgere, la frangia piena e corposa è la scelta vincente. Una linea decisa che incornicia lo sguardo e crea un’aura di mistero e sofisticazione.
La trendsetter: Dakota Johnson è l’emblema di questo look. La sua iconica frangia, che spesso sfiora le ciglia, è un vero e proprio marchio di fabbrica.

I consigli per andare d’accordo con la tua nuova frangia:

  • Shampoo secco: il nemico numero uno della frangia è il sebo della fronte, che tende a sporcarla prima del resto dei capelli. Una spruzzata di shampoo secco alle radici le ridona immediatamente volume e freschezza, prolungando la tenuta della piega.
Got2B
Got2B
Shampoo secco rinfrescante
6,70 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Spazzola rotonda piccola in ceramica: il segreto per una frangia perfetta è modellarla durante l’asciugatura. Una spazzola tonda di diametro piccolo permette di darle la giusta curvatura verso l’interno, evitando l’effetto “sparato” o piatto.
Offerta
GHD
GHD
Spazzola rotonda The Blow Dryer diametro 35mm
27,08 EUR −10% 24,38 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il taglio medio scalato: l’evergreen senza tempo

Mai fuori moda, il taglio medio scalato si riconferma l’opzione perfetta per chi cerca volume, movimento e versatilità. Le scalature sapienti creano texture e dinamismo, evitando l’effetto “blocco” dei tagli pari.
La diva contemporanea: Hailey Bieber è una delle più celebri sostenitrici di questo stile, portato con onde morbide e naturali che le conferiscono un’aria fresca e sofisticata.

Fatti notare, ti bastano solo questi prodotti:

  • Mousse volumizzante: per dare corpo e sostegno fin dalle radici, una mousse da applicare prima dell’asciugatura è imprescindibile. Garantisce un volume arioso e duraturo, esaltando il movimento creato dalle scalature.
Offerta
Wella
Wella
Mousse volumizzante Root Shoot
18,60 EUR −40% 11,20 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Spray texturizzante leggero: a piega ultimata, per definire le onde e dare un finish leggermente “undone”, uno spray texturizzante è perfetto. A differenza di una lacca forte, non fissa ma definisce, lasciando i capelli liberi di muoversi.
Offerta
Mulac
Mulac
Spray capelli volumizzante Volume Vibes
18,90 EUR −15% 16,07 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il Pixie audace di Venezia: una dichiarazione di stile

Il pixie si riafferma con una nuova forza. È un corto che esprime personalità e sicurezza, ideale per chi non teme di osare e vuole mettere in risalto i propri lineamenti.
L’ispirazione dal grande schermo: la recente apparizione di Emma Stone alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo taglio corto ha fatto scalpore, dimostrando come possa essere incredibilmente chic e femminile.

Ecco cosa può fare la differenza nello styling del tuo pixie cut, senza sforzo:

  • Piastra per capelli mini o di precisione: questo è il vero segreto per un look impeccabile. Le sue dimensioni ridotte sono perfette per definire il ciuffo frontale, lisciare le basette, domare ciuffi ribelli o creare piccoli movimenti texturizzati. Permette un controllo millimetrico impossibile da ottenere con una piastra standard.
Remington
Remington
Mini piastra per capelli On The Go
18,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Lacca a tenuta forte: per assicurarsi che il look rimanga impeccabile per ore, la lacca è il tocco finale indispensabile. Un velo di prodotto spray fisserà la forma senza creare l’effetto “casco”, proteggendo lo stile dall’umidità.
Got2B
Got2B
Lacca tenuta extra forte flessibile
6,70 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Hai appena scoperto i look di tendenza. Ora, immagina di trovare i prodotti per realizzarli e i capi must-have di stagione a prezzi esclusivi!

Come? Sul nostro canale Telegram selezioniamo ogni giorno per te le offerte imperdibili di beauty e moda su Amazon. L’eleganza non è mai stata così accessibile.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Capelli Stili e Tendenze