Ecco i 5 tagli che vedremo su tutte le teste più cool della stagione

GettyImages Tagli capelli autunno/inverno 2025

L’aria frizzante dell’autunno porta con sé un irresistibile desiderio di cambiamento, un bisogno quasi primordiale di rinnovare il proprio look a partire dalla testa. E cosa c’è di più trasformativo di un nuovo taglio di capelli? Questa stagione Autunno/Inverno 2025-2026 segna un ritorno a un’eleganza audace e personalizzata.

Abbiamo decodificato per voi i cinque tagli irrinunciabili di stagione, avvistati sulle teste delle star che, ancora una volta, riscrivono le regole dello stile, con un consiglio in più: i prodotti indispensabili per uno styling impeccabile.

Il Micro Bob: l’essenza della raffinatezza parigina

Corto, anzi cortissimo. Il bob di questa stagione si spoglia di ogni eccesso e si accorcia fino a sfiorare la linea della mandibola. Il Micro Bob è un inno alla femminilità audace e intellettuale.

La musa di stagione: Gigi Hadid ha sorpreso tutti dicendo addio alle sue iconiche lunghezze bionde per un Micro Bob audace e chic, che esalta la linea della mandibola e conferisce un’allure da top model anche fuori dalla passerella.

Il consiglio per un micro bob sempre perfetto:

Siero o Spray Lucidante: per ottenere quel finish a specchio, quasi liquido, è essenziale un prodotto che catturi la luce. Applicato a fine styling, elimina ogni traccia di crespo e dona una brillantezza da copertina.

Crema Lisciante Termoprotettiva: per la versione ultra-liscia, applicare una crema disciplinante prima di passare la piastra è fondamentale. Protegge il capello dal calore e garantisce una tenuta impeccabile e setosa per tutto il giorno.

Il Bixie Cut: l’ibrido audace che conquista

A metà strada tra la grinta del pixie e la versatilità del bob, il Bixie si conferma il taglio di carattere per chi non ama le mezze misure. È un gioco di lunghezze sapientemente scalate che permette di giocare con lo styling.

L’icona di riferimento: l’attrice italiana Kasia Smutniak è da tempo ambasciatrice di questo stile “messy” ad arte, che ne esalta i lineamenti decisi e lo sguardo magnetico.

I prodotti must-have per un bixie cut sempre al top:

Cera o pasta modellante opaca: per definire le ciocche e dare struttura senza appesantire, una pasta texturizzante a effetto mat è l’ideale. Scalda una piccola quantità tra le mani e lavora le punte e le radici per creare un look vissuto e pieno di carattere.

Spray al Sale Marino: vuoi esaltare il lato più rock e sbarazzino del Bixie? Vaporizza uno spray texturizzante a base di sale marino sui capelli umidi o asciutti per ottenere onde naturali e un volume controllato.

La frangia piena su lunghezze XL: il fascino misterioso

Per chi ama le chiome lunghe e vuole un tocco di novità senza stravolgere, la frangia piena e corposa è la scelta vincente. Una linea decisa che incornicia lo sguardo e crea un’aura di mistero e sofisticazione.

La trendsetter: Dakota Johnson è l’emblema di questo look. La sua iconica frangia, che spesso sfiora le ciglia, è un vero e proprio marchio di fabbrica.

I consigli per andare d’accordo con la tua nuova frangia:

Shampoo secco: il nemico numero uno della frangia è il sebo della fronte, che tende a sporcarla prima del resto dei capelli. Una spruzzata di shampoo secco alle radici le ridona immediatamente volume e freschezza, prolungando la tenuta della piega.

Spazzola rotonda piccola in ceramica: il segreto per una frangia perfetta è modellarla durante l’asciugatura. Una spazzola tonda di diametro piccolo permette di darle la giusta curvatura verso l’interno, evitando l’effetto “sparato” o piatto.

Il taglio medio scalato: l’evergreen senza tempo

Mai fuori moda, il taglio medio scalato si riconferma l’opzione perfetta per chi cerca volume, movimento e versatilità. Le scalature sapienti creano texture e dinamismo, evitando l’effetto “blocco” dei tagli pari.

La diva contemporanea: Hailey Bieber è una delle più celebri sostenitrici di questo stile, portato con onde morbide e naturali che le conferiscono un’aria fresca e sofisticata.

Fatti notare, ti bastano solo questi prodotti:

Mousse volumizzante: per dare corpo e sostegno fin dalle radici, una mousse da applicare prima dell’asciugatura è imprescindibile. Garantisce un volume arioso e duraturo, esaltando il movimento creato dalle scalature.

Spray texturizzante leggero: a piega ultimata, per definire le onde e dare un finish leggermente “undone”, uno spray texturizzante è perfetto. A differenza di una lacca forte, non fissa ma definisce, lasciando i capelli liberi di muoversi.

Il Pixie audace di Venezia: una dichiarazione di stile

Il pixie si riafferma con una nuova forza. È un corto che esprime personalità e sicurezza, ideale per chi non teme di osare e vuole mettere in risalto i propri lineamenti.

L’ispirazione dal grande schermo: la recente apparizione di Emma Stone alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo taglio corto ha fatto scalpore, dimostrando come possa essere incredibilmente chic e femminile.

Ecco cosa può fare la differenza nello styling del tuo pixie cut, senza sforzo:

Piastra per capelli mini o di precisione: questo è il vero segreto per un look impeccabile. Le sue dimensioni ridotte sono perfette per definire il ciuffo frontale, lisciare le basette, domare ciuffi ribelli o creare piccoli movimenti texturizzati. Permette un controllo millimetrico impossibile da ottenere con una piastra standard.

Lacca a tenuta forte: per assicurarsi che il look rimanga impeccabile per ore, la lacca è il tocco finale indispensabile. Un velo di prodotto spray fisserà la forma senza creare l’effetto “casco”, proteggendo lo stile dall’umidità.

