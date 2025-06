Hailey Bieber senza fede al dito: l’indiscrezione sul divorzio da Justin

IPA Hailey e Justin Bieber

Hailey Bieber sorpresa senza l’anello al dito: è questa l’indiscrezione che giunge dall’America e che alimenta le voci legate al divorzio da Justin Bieber. Un “rumor” sempre più insistente, anche se la coppia aveva già smentito con un’uscita pubblica i presunti dissidi. Ma ora sono tornati, e sono sempre più insistenti: cosa sta succedendo?

Hailey Bieber toglie l’anello: le voci di divorzio

Non si placano le voci di divorzio tra Hailey e Justin Bieber: la modella è stata avvistata senza fede nuziale in quel di New York, come riporta TMZ, non una, ma ben due volte, ovvero prima a una colazione nel West Village e poi durante una serata glamour nell’Upper East Side con Camila Morrone e Suki Waterhouse. Le speculazioni su un presunto allontanamento da Justin Bieber sono state alimentate da quello che in seguito è stato descritto come un “problema tecnico”.

Ovvero: Hailey aveva smesso di seguire il marito Justin a marzo su Instagram. Poi, però, la stessa Hailey ha specificato che si è trattato di un “errore”. “Non ho smesso di seguirlo”, aveva inoltre commentato sempre sui social. “Justin ha brevemente disattivato il suo account ieri, e questo ha causato un errore tecnico che ha fatto sembrare che Hailey lo avesse unfollowato” questa la spiegazione di fonti vicine alla coppia. Bieber aveva disattivato il suo account dopo una diretta streaming definita “preoccupante”. Bisogna poi fare un ulteriore passo indietro e sottolineare che la coppia è sempre stata interessata da presunte rotture, alla fine mai confermate.

Justin Bieber starebbe attraversando un periodo difficile

L’ultimo periodo sarebbe stato tutt’altro che facile per Justin Bieber. Dopo essere diventato papà per la prima volta, in base alle testimonianze che giungono dall’America, la quotidianità dell’artista sarebbe diventata sempre più cupa. Il periodo coincide con l’arresto di Diddy. Anche nelle ultime settimane non sono mancati degli eventi che hanno destato preoccupazione: lo scontro con i paparazzi, lo sfogo sui social. “Sono un padre, sono un marito. Non capisci, non ti è chiaro. Io mi sto facendo gli affari miei. Capisci quello che ti sto dicendo? Prenderai questo video fuori dal contesto e dirai che sono pazzo“, aveva detto a un paparazzo che lo aveva seguito, in un video che è diventato virale sui social dopo poco tempo.

A seguito dell’episodio, Bieber ha spiegato sui social, con un lungo sfogo, di avere problemi di rabbia, ammettendo di “essere rotto”, e di sentirsi sempre più “stanco e arrabbiato”. Sta trovando forza nella fede: “Gesù è l’unico che continua a spingermi ad andare avanti, perché sinceramente sono esausto di pensare a me stesso ultimamente”. Secondo delle fonti vicine alla coppia, Hailey starebbe facendo del suo meglio per stare accanto al marito in questo momento così difficile per lui. “Hailey ama Justin con tutto il cuore, ma questo non significa necessariamente che sia felice”. E in effetti lei stessa ha più volte difeso il loro rapporto di coppia e – giustamente – la loro privacy, per evitare di alimentare ulteriormente le voci su un presunto divorzio, o comunque un allontanamento.