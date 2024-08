Fonte: IPA Justin e Hailey Bieber

Sembra ieri che intonava Baby con una vocina ancora pre-pubertà e l’ormai storico caschetto biondo in stile Nino D’Angelo 4.0. E invece Justin Bieber è cresciuto – noi siamo invecchiati – è un uomo fatto è finito, un marito e, da oggi, persino un papà. Con un post social la popstar ha annunciato la nascita del primogenito, frutto dell’amore per l’influencer nipote d’arte Hailey Baldwin. È un maschietto e ha un secondo nome molto particolare.

Justin Bieber è diventato papà

“Benvenuto a casa”: è la didascalia che, in un felice urlo in caps lock, si legge sotto l’ultima foto apparsa sul seguitissimo profilo Instagram di Justin Bieber. Nell’immagine, un tenerissimo e paffuto piedino, stretto da una mano dalla manicure impeccabile e all’ultima moda. È nato il primogenito del più longevo delle baby popstar: Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin sono diventati genitori. Forse sabato 24 agosto, forse – così come riportato da Repubblica che cita un collaboratore della mamma – già da venerdì sera.

Notizia che, al momento in cui quest’articolo è stato scritto, sfiora i 7 milioni di like e migliaia di commenti di congratulazioni. “Già ti amiamo Jack” scrivono fan da tutto il mondo, che da mesi (non molti, la gravidanza è stata svelata solo al sesto mese), attendevano l’arrivo del primo rampollo di casa Bieber.

Benvenuto Jack Blues

Nel post viene svelato anche il nome del bebè, un maschietto. Si chiama, di primo nome, Jack. L’equivalente del nostro Giacomo, un nome semplice, comunissimo, di vecchia scuola. Ma Bieber è una star e come ogni star che si rispetti ha il dover di appioppare alla propria prole almeno un nome che nessuno sa davvero cosa significhi. Lui e la popolare Hailey hanno scelto il secondo nome di Blues. Con una esse finale che lascia pensare non si tratti del colore ma, potremmo supporre, del genere musicale. Che il papà già speri che il piccolo Jack segua le sue orme nel mondo della musica?

Il riserbo di Hailey Bieber

“Quando sarà vero sarete gli ultimi a saperlo” aveva affermato a GQ Hailey Bieber di fronte all’ennesimo gossip su una sua presunta gravidanza, scatenato da nient’altro che la foto di un ventre che – così come capita dopo essersi regolarmente nutriti – non cadeva perfettamente perpendicolare al suolo. E la promessa è stata mantenuta: è stato solo al sesto mese ormai avanzato che la modella influencer ha annunciato la dolce attesa, con delle foto amatoriali scattate dal marito.

L’annuncio è arrivato lo scorso maggio, nei giorni in cui la coppia celebrava l’anniversario di matrimonio, celebratosi nel 2018, ad appena due mesi dal fidanzamento. Una storia d’amore che ha fatto e continua a far parlare e discutere. Centinaia di migliaia di giovanissimi fan trascorrono centinaia di migliaia di ore a parlare di Justin e Hailey, dei loro presunti problemi di coppia. Della gelosia di lei, dell’insofferenza di lui. Di Selena Gomez che con Hailey è impegnata in una diatriba senza fine e che, a detta dei follower più nostalgici, sarebbe stata lei la donna perfetta per Justin.

Su Justin e Hailey Bieber si dice tutto e si immagina tanto. Stavolta, però, nel momento più importante per una nuova famiglia che cresce, i due hanno scelto di prendere il pieno controllo della situazione: la gioia è solo loro, ai fan non resta che la foto di un piedino. E va benissimo così.