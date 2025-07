Justin Bieber in Italia con la moglie Haley Baldwin: le foto su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Justin Bieber

Justin Bieber si gode le vacanze in Italia con la moglie Hailey Baldwin, allontanando le voci di crisi e di problemi di salute. Il cantante ha condiviso su Instagram alcuni scatti che raccontano il suo viaggio in Sardegna, fra giornate in mare e coccole al figlio.

Justin Bieber, vacanze in Italia con Hailey Baldwin

Per le sue vacanze in Italia, Justin Bieber ha scelto di soggiornare su un mega yacht, solcando il mare della Sardegna ed esplorando le spiagge meravigliose dell’Isola. L’artista è tornato a mostrarsi su Instagram sereno, in compagnia della moglie Hailey Baldwin, dopo un periodo difficile.

Negli scatti lo vediamo sereno con la giovane, mentre in altre foto, fra paesaggi mozzafiato e acque cristalline, coccola il figlio Jack Blues, nato nell’agosto del 2024. L’artista sembra essersi ritagliato un momento di relax, fra un impegno e l’altro, nella speranza di ritrovare l’equilibrio perduto.

Gli scatti sembrano dunque allontanare i gossip che volevano Hailey Baldwin e Justin Bieber in crisi, con la giovane imprenditrice lontana dall’artista dopo l’ennesimo ricovero in una clinica. Artista di fama mondiale, autore di brani che hanno fatto la storia, Justin Bieber non ha mai nascosto di aver subito in passato traumi che gli hanno lasciato il segno.

Diventato famosissimo quando era solo un bambino, Justin è cresciuto sotto i riflettori, fra pressioni e pettegolezzi. Ma anche la vicinanza di persone che si sono rivelate pericolose, come Sean Combs (Puff Diddy), recentemente finito a processo per reati gravissimi, fra cui abusi e violenze.

Il dolore di Justin Bieber

Qualche tempo fa Justin aveva confessato di avere dei problemi nella gestione della rabbia, raccontando tutto il suo dolore in un lungo post pubblicato su Instagram. “Le persone continuano a dirmi di guarire, non credete che se avessi potuto sistemarmi da solo lo avrei già fatto? – aveva spiegato – So che sono devastato, so di avere problemi di rabbia. È da tutta la vita che cerco di guarire per essere come le persone che mi dicono che dovevo essere sistemato come loro”.

“Più cerco di crescere, più sono focalizzato su me stesso – aveva poi aggiunto -. Gesù è l’unica persona che mi fa desiderare di vivere la mia vita in relazione agli altri, perché onestamente sono stanco di pensare sempre a me stesso, non lo siete anche voi?”.

L’artista aveva poi condiviso gli screenshot di una conversazione con una persona misteriosa. Nella chat l’ex di Selena Gomez parlava dei suoi problemi di salute mentale e della difficoltà nel controllare la rabbia.

“Non sopprimerò mai le mie emozioni per qualcuno – si leggeva -. Il conflitto fa parte delle relazioni. Se non ti piace la mia rabbia, non ti piaccio io. La mia rabbia è una risposta al dolore che ho dovuto affrontare. Chiedere a una persona traumatizzata di non esserlo, è cattivo”.

In tanti avevano ipotizzato che si trattasse di una conversazione via messaggi con la moglie Haley Baldwin, dopo l’ennesima litigata, ma l’artista non ha mai confermato né smentito. Ora sembra che, anche grazie al viaggio in Italia e al lancio del nuovo singolo, Justin sia riuscito a trovare un po’ di serenità.