Justin Bieber e la moglie Hailey, svelato il motivo della crisi matrimoniale

Sposati dal 2018, il cantante e la modella-imprenditrice hanno vissuto un periodo particolarmente duro, come cantato da lui nella nuova canzone Walking Away

Getty Images Justin e Hailey Bieber

Justin Bieber e la moglie Hailey hanno vissuto un periodo turbolento. Tanto che per diversi mesi si è parlato di divorzio. In realtà la coppia è ancora unita, complice anche la presenza del figlio Jack Blues nato un anno fa. Dopo speculazioni e indiscrezioni, spunta ora il vero motivo della crisi che ha rischiato di dividere per sempre il cantante e la modella-imprenditrice.

Perché Justin Bieber e Hailey sono in crisi

A quanto pare a mandare in crisi il rapporto tra Justin e Hailey Bieber non sarebbe stata la nascita del loro bambino, come accade spesso alle coppie alle prese con una nuova quotidianità. Sembra che sia stato invece il lavoro dell’artista a creare un momento di distacco tra i due.

“L’intensa concentrazione e il peso emotivo della creazione di nuova musica hanno messo a dura prova il loro matrimonio”, ha detto una fonte vicina alla coppia ad US Weekly. L’insider ha spiegato che Justin “si isola completamente e chiude fuori tutto il resto” quando crea nuova musica in studio.

Ma ora che il settimo album di Bieber è uscito e ha ricevuto diverse critiche positive la situazione sarebbe decisamente migliorata. “C’è un senso di sollievo da entrambe le parti”, ha continuato la gola profonda. “Il comportamento di Justin è più rilassato”.

“Sentiva molta pressione addosso e nelle ultime settimane è stato mentalmente più sereno. È molto contento che l’album abbia ricevuto recensioni positive e che sia piaciuto ai fan”.

Pare che la fondatrice di Rhode Skin sia stata “molto paziente” con il marito e che “affronti la situazione giorno per giorno”. La fonte ha precisato che “c’è ancora molto lavoro da fare nel loro matrimonio ma ora sono in una situazione migliore”.

Dopo l’uscita dell’album, la coppia si è rifugiata nel luogo di vacanza “preferito” in Idaho con il figlio Jack Blues e qui sarebbero riusciti a “ritrovare finalmente i contatti”.

Justin e Hailey Bieber ancora insieme

La crisi tra Justin Bieber e la moglie Hailey non è mero gossip ma un dato di fatto. Lo stesso canadese ha cantato delle difficoltà del loro matrimonio in diverse canzoni del suo nuovo album, tra cui Daisies e Walking Away.

“Baby, non me ne andrò. Eri il mio diamante, ti ho dato un anello. Ti ho fatto una promessa, ho detto che sarei cambiato. È la natura umana, questi dolori della crescita. Baby, non me ne andrò”, sono solo alcune delle strofe scritte da Bieber. Versi che rivelano non solo il conflitto con la dolce metà, ma anche l’intenzione della coppia di guarire e continuare a investire nella relazione.

Ci sono anche versi più sottili che riflettono l’apparente tensione emotiva che hanno sperimentato: “E, tesoro, è meglio fermarci prima di dire sciocchezze. La nostra pazienza è stata messa alla prova. Penso che sia meglio se prendiamo un respiro e ricordiamo cos’è la grazia”.

Justin e Hailey Bieber hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, sposandosi due anni dopo. L’anno scorso hanno rinnovato le promesse di matrimonio annunciando la gravidanza di lei e il loro primo figlio.