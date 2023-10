Fonte: IPA Hailey Bieber, 10 look che hanno fatto la storia: tra casual e sensualità

Essere amati, acclamati e sempre sotto i riflettori ha sicuramente i suoi lati positivi. Certo è, che alcune volte la voglia dei fan di sapere tutto sulle vite private delle celebrità sfocia il rumors spesso infondati che le star sono costrette a smentire. Tra presunti flirt e gravidanze, alcuni volti noti non ci stanno: l’ultima è Hailey Bieber, che ha voluto dire la sua sulle moltissime voci che sostengono stia aspettando un figlio dal marito Justin Bieber.

Hailey Bieber smentisce le voci sulla gravidanza

La fama è piacevole ed eccitante, ma spesso porta con sé pettegolezzi e dicerie difficili da digerire. Ne sa qualcosa Hailey Bieber, che ha visto la sua relazione con Justin Bieber sulle prime pagine dei giornali fin dai primi momenti insieme. Una storia d’amore bellissima, chiacchierata e che ancora oggi, nonostante i due siano ormai una coppia storica, fa parlare di loro. Chiacchiere non sempre piacevoli, quelle sui coniugi Bieber, come le numerose voci che vedono la bella attrice in attesa di un bambino.

Voci che Hailey ha deciso di smentire fortemente. L’attrice, in un’intervista per GQ HYPE, ha infatti dichiarato che se e quando rimarrà incinta, Internet sarà “L’ultimo posto in cui si saprà”. Rumors incessanti quelli sulla gravidanza della modella, che è ormai stanca di doversi “difendere”. “C’è qualcosa di deprimente nel dire: ‘Accidenti, non si può essere gonfie ogni tanto senza essere incinte?’ Sarebbe una bugia se dicessi: ‘Ma sì, non me ne frega un c*zzo.’”

Un’hype, quello che i fan riservano per la coppia e la possibilità di un figlio in futuro, difficile da controllare e spesso molto stressante. Hailey ha infatti sempre ammesso che pensa alla maternità, ma che lei e Justin la considerano un momento estremamente intimo e personale, che arriverà al momento più opportuno. “Onestamente, tutto sommato, è proprio esilarante quanto c*zzo importi alla gente. Lasciatemi fare quel che mi pare del mio corpo, fateci anche voi quel che vi pare del vostro e chiudiamola qui.”

Perché siamo così fissati con le gravidanze delle star

Inutile negarlo: quando due persone di successo aspettano un bambino, la notizia fa immediatamente il giro del web e tutti ne siamo inevitabilmente attirati. Ma per quale motivo le gravidanze delle star ci interessano così tanto? Forse perché seguire una persona famosa, anche se distante e irraggiungibile, ci porta inevitabilmente a provare una sorta di affetto per lei. Vedere sui social gran parte della loro vita privata ci fa sentire più vicini a loro, quasi come se fossero degli amici, delle persone care. L’arrivo di un nuovo nato ci rende euforici proprio perché le celebrità al momento della gravidanza ci sembrano più umane, più simili a noi, portandoci a gioire per la bella notizia ricevuta proprio come faremmo per un amico.

Fonte: IPA

Il rovescio della medaglia è però diventarne ossessionati, vedendo una gravidanza dove non c’è e buttando pressione mediatica verso delle figure che sì, sono famose, ma rimangono pur sempre degli esseri umani come noi. L’idea di non poter postare una foto con la pancia più gonfia del solito per paura di doversi giustificare è snervante. Lo abbiamo visto spessissimo con Hailey, ma anche con star come Vanessa Hudgens, costrette a smentire una notizia che dovrebbe essere diffusa e raccontata solo dai diretti interessati.