Kendall Jenner e Belen Rodriguez, regine delle Feste

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Kendall Jenner, 28 anni di pura bellezza: tutto sulla modella più ricca e famosa

Le regine delle Feste di inizio 2024, a onor di follower e indice di gradimento social, sono senza dubbio un’americana e un’argentina naturalizzata italiana. Ovvero: una delle top model più famose al mondo, facente parte del clan più social e influencer degli ultimi anni, il “Kardashian-Jenner”, e la conduttrice più paparazzata dello show biz italiano, tanto bella quanto sfortunata (fino ad ora) in amore. In quattro, anzi cinque, parole: Kendall Jenner e Belen Rodriguez.

More, longilinee e sensualissime, da una parte la sorellastra di Kim Kardashian, divenuta una delle top model più richieste e pagate al mondo, che, volata a inizio gennaio in vacanza alle Barbados con l’amica del cuore Hailey Bieber, delizia follower con scatti audaci e bollenti, in grado di sciogliere le nevi artiche, figurarsi le temperature nemmeno così gelide di questo gennaio 2024.

Dall’altra Belen, scappata in Argentina per sfuggire anche al gossip con tutta la famiglia e con il nuovo amore Elio Lorenzoni, che le ha ridonato il sorriso e qualche chiletto in più, dopo la depressione della scorsa estate, in seguito alla separazione da Stefano de Martino, non è da meno di Kendall: sulle bellissime spiagge della Reta, località balneare fuori Buenos Aires, sfoggia i bikini della sua linea Me Fui e un fisico sempre sublime.

Due more meravigliose, che non si conoscono minimamente tra loro ma condividono lo scettro social di regine delle Feste di questo gennaio appena cominciato, a suon di like e gradimento su Instagram. Bellissime, felici e innamorate. Le nostre regine di cuori, senza ombra di dubbio.