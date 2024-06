Kris Jenner, chi è la madre di Kim Kardashian

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Colei che detiene il merito del successo planetario della famiglia Kardashian, la mamma chioccia per eccellenza: Kris Jenner è a tutti gli effetti la manager delle sue famosissime figlie, la momager per la precisione, come amano chiamarla negli Stati Uniti. Abile stratega e maga dei media negli anni ha saputo esattamente come e quando puntare i riflettori sui membri della sua famiglia. Sarebbe lei, infatti, uno dei produttori principali di Al passo con i Kardashian, l’arcinoto reality show in onda su E!. Volendo essere riassuntivi potremmo semplicemente definirla la matriarca dell’intera stirpe Jenner-Kardashian, distintasi negli anni come controverso personaggio di successo.

Chi è Kris Jenner

Kris Jenner è nata a a San Diego il 5 novembre 1955, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. È figlia di Mary Jo Campbell e dell’ingegnere Robert Houghton, dai quali ha avuto anche una sorella, Karen. La coppia divorziò quando lei era soltanto una bambina, così le due vissero con la madre ed il successivo marito (l’attore ed imprenditore Harry Shannon) tra Oxnard, in California, e San Diego. Da ragazza frequentò il Clairemont High School, mentre nel 1976 iniziò a lavorare come hostess all’American Airlines.

Kris Jenner: tra la movimentata vita privata della “momager” e la carriera

Di lì in poi la svolta: in data 8 luglio 1978 la donna sposò l’avvocato Robert Kardashian (famoso per il suo ruolo nel caso OJ Simpson), dalla quale unione nacquero quattro figli: Kourtney, Kim, Khloé e Rob. In seguito al divorzio del marzo 1991 con il primo marito – causa un presunto tradimento da parte di lei, si vocifera – il 20 aprile 1991 furono celebrate le seconde e ben più note nozze con Bruce Jenner. Da questa proficua seconda unione nacquero poi Kendall e Kylie. Prima ancora di calarsi nei panni di manager per le sue figlie Kris curò la carriera sportiva di Bruce, rendendolo una celebrity a tutti gli effetti. Anni dopo, però, l’uomo dichiarò in diretta televisiva di non essersi mai sentito a suo agio nella sua natura di uomo, divenendo poi l’orgogliosa transgender Caitlyn Jenner che oggi noi tutti conosciamo. Il non propriamente pacifico divorzio fu nel 2015, ed ora pare che la donna abbia da anni una relazione con Corey Gamble.

Kris Jenner è anche conosciuta come personaggio televisivo, avendo preso parte a diversi format d’intrattenimento. Nel corso degli anni ha inoltre pubblicato ben due libri – uno di genere biografico e l’altro di cucina – e nel 2012, insieme al pastore Brad Johnson, ha fondato a Los Angeles la California Community Church.

Il suo maggior successo, comunque, rimane quello derivato dalla sua principale occupazione: per definirla gli americani hanno coniato il termine momager, professione che descriverebbe alla perfezione il suo gestire con estrema minuziosità il business e la carriera dei suoi sei celebri figli.

Kris Jenner gestisce infatti una sua società di produzione, la Jenner Communications, con sede a Los Angeles. La prima ad aver potuto godere del talento della mamma è stata Kim Kardashian con i suoi 113 milioni di follower su Instagram al seguito, i beauty brand KKWbeauty e KKWfragrance ed il libro titolato Selfish. Subito seconda abbiamo poi la proprietaria della famosa linea cosmetica Kylie Cosmetics, Kylie Jenner.

Kris ha poi reso Kendall Jenner la modella più richiesta di sempre, testimonial di marchi di lusso quali Chanel e Marc Jacobs, ed ha aiutato Kourtney e Khloé Kardashian ad aprire alcuni negozi presso Los Angeles, New York e Miami. Le due possiedono anche una linea di prodotti per capelli, una di make-up ed una di abbigliamento per bambini. In quanto a Rob, invece, l’unico uomo della famiglia più chiacchierata al mondo, ha avuto dalla mamma un grosso sostegno nel lancio della sua compagnia che produce calze.