Caitlyn Jenner, morta l’amica Sophia Hutchins a soli 29 anni

Getty Images Sophia Hutchins attends DKNY 30th Anniversary party, 2019

Sophia Hutchins, migliore amica e manager di Caitlyn Jenner, è morta a soli 29 anni in un incidente con un quad dopo essere precipitata per circa 100 metri in un dirupo vicino alla casa di Malibu della star. Pare che il veicolo abbia urtato il paraurti di un’auto in movimento e sia stato scaraventato in un burrone.

Caitlyn Jenner, morta l’amica Sophia Hutchins

Si è spenta a soli 29 anni Sophia Hutchins, migliore amica e manager di Caitlyn Jenner, in un incidente mortale con un quad. Le fonti hanno rivelato che dopo aver colpito il paraurti dell’auto, l’impatto ha spinto il quad con la ragazza a bordo, che è “precipitato a circa 100 metri in un burrone”. I primi soccorritori hanno dichiarato Sophia Hutchins morta sul colpo, mentre le due persone a bordo dell’auto colpita dalla ragazza non sono rimaste ferite.

Un evento tragico per Caitlyn Jenner, che viveva insieme all’amica nella villa di Malibu da 3,5 milioni di dollari dal 2017: la 29enne si era trasferita iniziando a lavorare come manager della star, assumendo il ruolo dall’ex moglie Kris Jenner, dopo il divorzio del 2015.

Sophia, come Caitlyn, era transgender e ha dichiarato che la figura di Jenner è stata d’ispirazione per il suo coming out al college nel 2016. La ragazza infatti è stata la confidente di Caitlyn per oltre un decennio dopo ha fatto coming out come donna transgender nel 2015. Hutchins ha conosciuto Caitlyn quell’anno ed è apparsa in diversi episodi della serie televisiva di documentari I Am Cait, uno spin-off di Keeping Up With The Kardashians.

Il rapporto particolare tra Caitlyn Jenner e Sophia Hutchins

Il rapporto tra Caitlyn Jenner e Sophia Hutchins si può definire abbastanza “particolare”. Le due dal 2017 vivevano sotto lo stesso tetto e in molti speculavano sul loro legame. Sophia infatti si era trovata più volte nel corso degli anni a sottolineare che le due non erano mai state “coinvolte sentimentalmente”, ma che la loro era una relazione di lavoro e amicizia.

“Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, familiare“, aveva dichiarato Sophia al New York Times. Sophia era particolarmente vicina a Kris Jenner, con cui parlava regolarmente, e aveva anche un buon rapporto con le figlie di Jenner, Kendall e Kylie, tanto che avevano regalato a Sophia una splendida collana di diamanti a forma di cuore per Natale. “Sono in buoni rapporti con tutta la famiglia, ma sono la più vicina a Kris, Kim, Kylie e Kendall”, aveva detto Sophia.

“Non sento il bisogno di parlare della mia vita sessuale, francamente, a meno che non lo voglia”, aveva detto Sophia al giornale all’epoca.

Prima di conoscere Caitlyn, la ragazza aveva studiato alla Pepperdine University di Malibù e nel 2016 aveva raccontato al giornale della scuola che la transizione di Jenner l’aveva ispirata a fare lo stesso. “Non ho mai pensato a farlo fino a quando non sono entrata al college, perché sono riuscita a staccarmi dalla mia famiglia e ho iniziato a stabilire la mia identità. L’università mi ha dato il tempo di affrontare molte questioni che erano sempre state presenti”, aveva confessato.

Hutchins ha conseguito una laurea in economia e finanza, laureandosi nel 2018, mentre lavorava già a tempo pieno come manager della Jenner. “Mi sento benedetta dal fatto che siamo in grado di lavorare insieme e di far parte di una famiglia così straordinaria che mi tratta come una figlia“, aveva dichiarato Hutchins a People nel 2021 a proposito del suo rapporto professionale con la Jenner.

Le due si presentavano spesso insieme a eventi pubblici, a party e sui red carpet più importanti, senza dimenticare viaggi da sogno come quelli in Grecia e in Messico, di cui rimane traccia sui social, così come di tanti Natali e feste del Ringraziamento trascorsi insieme. Questa vicinanza aveva alimentato speculazioni sulla natura del loro rapporto, soprattutto perché Sophia aveva fatto delle dichiarazioni in merito che davano adito a dubbi.

“Abbiamo così tante cose in comune e vediamo il mondo in modo così simile, e siamo entrambi un’ottima coppia perché ci sfidiamo a vicenda. Siamo partner in tutto ciò che facciamo, siamo inseparabili, siamo partner commerciali, viviamo insieme, condividiamo un cane, condividiamo la famiglia, condividiamo una vita insieme”, aveva detto, portando Jenner a smentire più volte queste parole.