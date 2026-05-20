Kylie Jenner tra PVC e maxi scollature: la collezione KHY è già virale

Kylie Jenner, la più giovane (e rifatta) miliardaria al mondo. Il segreto del suo successo

Negli ultimi giorni la fondatrice di KHY, Kylie Jenner, ha pubblicato una serie di scatti che hanno immediatamente monopolizzato feed, commenti e TikTok, riportando al centro della conversazione uno dei suoi territori preferiti: quello della sensualità calibrata al millimetro, costruita attraverso silhouette aderentissime, latex lucidissimo e styling studiati per diventare virali nel giro di poche ore.

Kylie Jenner trasforma il PVC nel nuovo fetish glamour

Il look che ha fatto esplodere i social è senza dubbio quello in latex nero lucido. Un abito lungo, strettissimo, quasi seconda pelle, con spalline sottili e una maxi scollatura profondissima che scolpisce completamente il busto. Il materiale riflette la luce in modo quasi specchiato, creando quell’effetto wet che da qualche stagione domina passerelle e celebrity wardrobe. Non è il classico vestito sexy da red carpet: qui tutto gioca sull’idea di tensione visiva, tra la rigidità del PVC e la morbidezza delle curve.

Kylie Jenner posa con i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo, quasi severo, lasciando che siano l’abito e la silhouette a parlare. Ai piedi porta sandali neri minimal con tacco sottile, lucidissimi anche quelli, in perfetta continuità con il finish dell’abito. Nessun gioiello importante, niente collane statement: la scelta styling è volutamente essenziale, quasi chirurgica.

E infatti online i commenti si sono moltiplicati nel giro di poche ore. “Questa silhouette è incredibile”, ha scritto un follower. Ed effettivamente l’effetto è quello. La costruzione dell’abito accentua il punto vita in modo quasi esasperato, mentre la linea lunga e stretta accompagna il corpo senza interruzioni, ricordando certi look iconici di Mugler, Alaïa o del Versace più sensuale degli anni Novanta.

La versione bianca dello stesso abito cambia completamente atmosfera pur mantenendo la stessa struttura. Il latex panna chiarissimo rende il look quasi futuristico, più vicino all’immaginario sci-fi che al fetish puro. Kylie lo abbina a lunghi capelli neri morbidi e voluminosi, con onde soffici che contrastano la rigidità del materiale. Il make-up resta neutro, luminoso, giocato su labbra nude e pelle glow.

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Dal trench nude ai coordinati sporty: il guardaroba KHY cambia pelle

Accanto ai look più estremi, Kylie Jenner ha inserito anche pezzi molto più quotidiani, anche se il concetto di “quotidiano” nel suo universo resta parecchio lontano dalla normalità. Uno degli scatti più condivisi la ritrae seduta con un trench coat beige chiarissimo indossato direttamente sulla pelle. Le gambe nude accavallate, le pumps nere appuntite dal tacco sottilissimo e il taglio morbido del soprabito costruiscono un’immagine che sembra uscita da una campagna Calvin Klein dei primi Duemila.

Poi ci sono i coordinati sporty, probabilmente i pezzi più “vendibili” della collezione. Mini shorts neri a vita bassissima abbinati a felpe cropped over, leggings marrone cioccolato con top aderenti a manica lunga, tessuti elasticizzati che seguono il corpo senza costringerlo davvero. È una sensualità diversa rispetto al latex: meno teatrale, più da off-duty celebrity.

In particolare il completo marrone scuro ha già conquistato TikTok grazie alla sua palette ricchissima, perfetta per chi ama i toni espresso e moka che stanno dominando le tendenze beauty e fashion del 2026.

KHY, lanciato ufficialmente nel novembre 2023 dopo il successo di Kylie Cosmetics e Kylie Skin, continua così a costruire una propria identità precisa. Non è streetwear puro, non è luxury classico, non è semplicemente merch da celebrity. È un mix molto studiato di basics elevati, sensualità Kardashian e riferimenti costanti alla moda archivio anni ’90 e primi 2000.

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