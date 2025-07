Kylie Jenner, bikini e silhouette scolpita: la moda mare non è mai stata così sensuale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

C’è un posto in cui la moda incontra il desiderio estivo di sentirsi belle, comode e irresistibili: è il nuovo guardaroba da spiaggia firmato Kylie Jenner. La regina del beauty (e dell’estetica che detta legge su Instagram) torna a far parlare di sé con una collezione di costumi che ha già infiammato i social prima ancora di arrivare negli store. Il suo segreto? Un mix letale di lingerie vintage, dettagli romantici, silhouette scolpite e un’attitudine wet look che trasforma ogni scatto in un’icona sensuale.

Kylie Jenner, bikini e scatti bollenti su Instagram

La capsule si chiama Cloud Cups ed è il frutto della collaborazione tra KHY, il marchio fondato da Kylie Jenner, e Frankies Bikinis, il brand californiano che da anni traduce i sogni delle ragazze in due pezzi irresistibili. Insieme, Kylie e la designer Francesca Aiello hanno creato qualcosa di più di una collezione: un’estetica. Anzi, un intero immaginario fatto di pois, pizzi, satin e tagli che scolpiscono e accarezzano, senza mai costringere.

Le immagini parlano chiaro: Kylie Jenner ha vinto a mani basse il titolo di bikini più hot dell’estate 2025. I suoi scatti sotto la doccia esterna, con l’acqua che le scivola addosso e la luce californiana che bacia la pelle, sono un inno al corpo femminile.

In uno degli scatti più virali, indossa il modello Heavenly Satin in versione nero con pizzo bianco: il reggiseno a balconcino scolpisce il décolleté con eleganza, mentre la mutandina a V allunga visivamente le gambe. Il dettaglio in più? Il pizzo applicato sul bordo, che rende l’intero look un perfetto ibrido tra un capo da spiaggia e un completo di lingerie d’altri tempi.

Altro punto forte della capsule è proprio questo: il richiamo alla lingerie, con materiali soffici, vestibilità sostenute ma leggere, e finiture curate nei minimi dettagli. “Abbiamo voluto creare pezzi che liftano, scolpiscono e avvolgono il corpocon delicatezza”, ha spiegato Aiello. Kylie rincara la dose: “Sono modelli talmente comodi che sembrano fluttuare sulla pelle”.

E in effetti è così: tra i preferiti della fondatrice di KHY ci sono anche il top Dolce, il più costruito della collezione, e il Romance, che gioca con le arricciature morbide e un taglio a goccia delicatissimo. Il più sexy? Senza dubbio Allure in stampa Lacey Leopard, un omaggio ai fasti degli anni ’90, ma con quel finish satinato che fa subito TikTok (e red carpet da piscina).

Pois, leopardato e sogni vintage: la moda mare secondo Kylie

Uno dei trend dominanti della collezione è il motivo a pois, proposto in più varianti e già diventato virale su Instagram. Kylie lo ha indossato anche in casa, in una serie di scatti che la ritraggono davanti allo specchio con il modello Camila, un triangolo classico ma dal taglio preciso, abbinato a una microgonna coordinata in tessuto elasticizzato. Un look da pin-up moderna che mixa sensualità e tenerezza in perfetto stile Frankies Bikinis.

Altro must della capsule è la Lacey Leopard, una stampa animalier scura con base nera e riflessi satinati, che Kylie ha sfoggiato nel giardino di casa con un mood quasi cinematografico. L’acqua della piscina, il controluce e i capelli bagnati creano una narrazione visiva tutta californiana, dove il bikini diventa simbolo di potere femminile, libertà e glamour.

Tra i modelli più apprezzati ci sono anche le versioni Clover, con slip a maggiore copertura, e i top come il Cherish, pensato per chi cerca più sostegno ma non vuole rinunciare al dettaglio couture. A completare la collezione ci sono anche mini abiti e coordinati leggeri, perfetti per passare dalla spiaggia all’aperitivo in una mossa sola.

Frankies Bikinis x KHY: due visioni si fondono in una sola estetica

La capsule, disponibile dal 16 luglio su KHY.com e FrankiesBikinis.com, copre le taglie dalla XXS alla XXL e ha un range di prezzo che va dagli 85 ai 195 dollari. Un posizionamento strategico che racconta bene la mission di KHY: rendere la moda contemporanea accessibile e inclusiva, pur mantenendo un’anima luxury e ben costruita.

“KHY vuole ridefinire il guardaroba moderno, unendo lusso e stile quotidiano”, si legge nel comunicato stampa. E questa collaborazione con Frankies Bikinis ne è la conferma. Non è solo una questione di design – seppur impeccabile – ma di narrazione femminile: l’idea che ogni donna possa sentirsi bella, sostenuta, valorizzata anche (e soprattutto) mentre prende il sole in giardino.

Frankies Bikinis, fondata da Francesca Aiello insieme alla madre Mimi, è da anni uno dei nomi più amati del beachwear americano. Il marchio, nato in una casa di Malibu nel 2012, ha costruito il suo successo sull’idea che ogni donna meriti un costume che la faccia sentire sicura di sé. La compagna di Timothée Chalamet, da parte sua, ha saputo intercettare perfettamente questo messaggio, portando la sua visione estetica (fatta di nostalgia anni 2000, iper-femminilità e coolness naturale) in una capsule che promette di dettare legge anche fuori dalla spiaggia.

E se questa estate si preannuncia la più calda di sempre, almeno ora sappiamo perché: Kylie Jenner e i suoi bikini sanno incendiare anche le docce all’aperto.