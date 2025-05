Kylie Jenner e Timothée Chalamet infiammano i David di Donatello 2025: sono loro la coppia più bella

Kylie Jenner e Timothée Chalamet infiammano i David di Donatello con un look total black e un dettaglio che non passa inosservato

Fonte: IPA Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Kylie Jenner e Timothée Chalamet infiammano i David di Donatello 2025, sfilando sul red carpet in look total black. La coppia ha scelto Roma per mostrarsi in tutta la sua bellezza, rendendo ancora più sorprendente la serata dedicata ai premi del cinema.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai David di Donatello

Se al Met Gala 2025, Kylie Jenner era apparsa da sola (conquistando la scena), mentre Chalamet aveva scelto di trascorrere la serata con gli amici in un club, la coppia più chiacchierata dello showbiz ha deciso di presentarsi mano nella mano a Roma.

L’occasione? Il red carpet dei David di Donatello 2025. L’attore infatti è volato nella capitale per ricevere il David Speciale e per l’occasione ha scelto di raggiungere l’Italia insieme alla fidanzata, dando vita ad un chiacchieratissimo red carpet.

Belli, giovani e di successo, Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno conquistato l’attenzione di pubblico e fotografi. Per l’occasione la coppia ha scelto di indossare un look total black con un dettaglio coordinato.

Kylie ha sfoggiato uno splendido abito a sirena firmato Schiaparelli strettissimo su fianchi e vita, svasato leggermente nella parte finale, con una scollatura profonda sulla schiena.

Timothée ha invece indossato un completo doppiopetto nero di Tom Ford con una camicia black. A unire la coppia un dettaglio bianco. Kylie ha scelto degli orecchini scultura con un pendente white, mentre Chalamet ha aggiunto al suo completo una gardenia bianca, appuntata proprio sul bavero.

Il gesto di Timothée Chalamet per Kylie Jenner ai David di Donatello

Se sul palco i due sono apparsi innamoratissimi, fra sguardi complici e sorrisi, anche durante la cerimonia dei David di Donatello si sono lasciati andare a tenerezze e romanticismo.

In particolare quando Mika ed Elena Sofia Ricci hanno annunciato la consegna del David Speciale a Timothée Chalamet. Prima di ricevere il premio sul palco l’attore si è chinato a dare un bacio a Kylie Jenner, seduta accanto a lui. Poi è salito sul palco, ringraziando tutti e salutando il padre, con lui a Roma.

Impossibile non lasciarsi conquistare dal romanticismo di questa coppia che ormai da tempo fa discutere. Lui d’altronde è un astro in ascesa a Hollywood con tantissimi progetti e film importanti alle spalle e un’aria intellettuale che conquista. Lei è la sorella minore di Kendall Jenner, ma soprattutto di Kim Kardashian.

Cresciuta all’ombra delle sorelle maggiori e sotto i riflettori delle telecamere, negli anni ha saputo emanciparsi dai Kardashian, creando un vero e proprio impero beauty. Dal 2017 al 2023 è stata legata al cantante Travis Scott da cui ha avuto una figlia Stormi Webster.

Timothée Chalamet è stato fidanzato per quattro anni con Lourdes Leon, figlia di Madonna. Durante le riprese di Re, film di Netflix, si è innamorato di Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradise. L’amore è terminato nel 2020 e da allora all’attore sono stati attribuiti numerosi flirt, fra cui quello con la collega Saoirse Ronan con cui ha diviso più volte il set.

La love story con Kylie Jenner, iniziata in sordina e tenuta per molto tempo segreta, almeno per ora sembra procedere a gonfie vele. I due sono innamoratissimi e c’è chi vocifera che presto li rivedremo nuovamente in pubblico, sorridenti e felici.