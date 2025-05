Le pagelle dei look dei David di Donatello 2025: Monica Bellucci impeccabile con il mannish style. Kylie Jenner non delude per il suo primo red carpet con Chalamet

Fonte: Getty Images/IPA David di Donatello 2025, i look: Elena Sofia Ricci è una diva che osa, Luisa Ranieri bellezza senza tempo

Glamour, eleganza e un pizzico di brio (e persino qualche sorpresa) sul red carpet dei David di Donatello 2025, che si sono tenuti il 7 maggio 2025: non solo cinema, ma anche moda, come di consueto a questi eventi. Ed è andata in scena la sartorialità, la ricercatezza, in una mescolanza di stili a dir poco impeccabile. C’era da aspettarselo: sul red carpet le nostrane dive del cinema hanno sfilato osando.

Come Celeste Dalla Porta, audace ma mai banale, o la conduttrice Elena Sofia Ricci, in un abito scintillante. Ma Monica Bellucci ha lasciato tutti senza fiato con un trend che non passa mai di moda: il mannish style. E che dire di Kylie Jenner, che ha scelto proprio il red carpet dei David di Donatello per fare la prima uscita ufficiale al fianco dell’attore Timothée Chalamet, che ha ricevuto il David Speciale? Le nostre pagelle dei look.

Monica Bellucci vince su tutte. Voto: 10

Fonte: IPA

“Buonasera a tutti”. La settantesima edizione dei David di Donatello è stata a dir poco esplosiva, non solo la cerimonia, ma anche sul red carpet. E Monica Bellucci è stata impeccabile, dichiarando ancora una volta il suo amore per lo stile mannish. Blazer oversize, maxi occhiali (che ormai definiscono la sua cifra stilistica sui tappeti rossi e non solo), cravatta bicolor. L’ensemble è stato pazzesco: è lei a reinterpretare ulteriormente lo stile mannish, apportando quel tocco power che non possiamo non ammirare. E sul palco dei David di Donatello non si è smentita, con una dichiarazione d’amore per l’Italia. “Io mi sento italiana. Ho un solo passaporto: quello italiano”.

Kylie Jenner, una favola in nero al fianco del suo Timothée Chalamet. Voto: 9

Fonte: IPA

I David di Donatello 2025 ci hanno regalato (ufficialmente) la coppia più bella del momento: sì, è la prima volta che Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono insieme sul red carpet. Li abbiamo visti vicini in svariate occasioni, come agli Oscar, ma è proprio ai David che hanno sfilato insieme, in modalità “piccioncini”. Innamoratissimi, a Timothée Chalamet è stato conferito il David Speciale sul palco da Elena Sofia Ricci e Mika, i conduttori della serata. E il look di Kylie Jenner? Una favola (e coordinato con quello di Timothée): abito a sirena firmato Schiaparelli, con scollo profondo e spalline all’americana, oltre che un leggero strascico. Al look ha aggiunto orecchini scultorei e pochette trapuntata. Che dire? Promossa, per noi.

Celeste Dalla Porta audace. Voto: 8

Fonte: Getty Images

Seducente e audace, Celeste Dalla Porta non ha deluso sul red carpet dei David di Donatello 2025 con un abito see-through in voile, firmato Alexandra Rich, che ha reso giustizia alla silhouette: scollo a V, spacco e micro ruches. Un look che ha lasciato il segno, femminile ma non banale né eccessivo. Il tocco in più? Noi promuoviamo l’acconciatura mossa, selvaggia, che le ha incorniciato il volto: bellissima.

Elena Sofia Ricci, la conduttrice in paillettes. Voto: 7

Fonte: Getty Images

Lo sappiamo tutti: ci sono eventi in cui non è possibile rinunciare allo scintillio. E di certo il red carpet è il luogo per eccellenza in cui il glamour supera i confini della moda: Elena Sofia Ricci, la conduttrice della serata insieme a Mika (che ha avuto non pochi problemi con il gobbo), ha osato con un abito couture firmato Giorgio Armani, super aderente e ricamato con paillettes. Il dettaglio cut-gioiello sulla scollatura? Particolare, a dir poco, soprattutto per il contrasto con il total black del vestito.

Valeria Golino

Fonte: IPA

Ai David di Donatello 2025 è stata tra le star della serata, attesa anche e soprattutto per la sua miniserie L’Arte della Gioia, che ha ottenuto ben 14 candidature. Un momento così importante si festeggia anche attraverso la moda, puro fashion. In questo caso, la Golino non solo non ha deluso, ma si è superata: una impeccabile jumpsuit a righe, con paillettes dorate. Ha di certo illuminato la serata con un look che non è passato inosservato, ma non solo. Abbiamo detto che è andata in scena anche la sartorialità ai David 2025: pantaloni palazzo, spalline squadrate. Un outfit, firmato Giorgio Armani Privé, che sembra quasi cucito su misura per lei.

Anna Ferzetti, l’abito midi convince. Voto: 6+

Fonte: IPA

Abito midi per Anna Ferzetti, che ha sfilato in coppia con il suo grande amore, l’attore Pierfrancesco Favino. Un tubino midi, senza spalline, ma il vero tocco in più sono le scarpe rosse, quel dettaglio che contrasta e completa qualsiasi look. L’acconciatura? Wet, un grande classico della Ferzetti. Ed è un red carpet di coppia coordinato, quello con Favino: elegantissimo anche lui, in total black.

Barbara Ronchi, la classe non è acqua. Voto: 8

Fonte: IPA

Elegantissima, a dir poco, in un abito firmato Emporio Armani, con dettaglio sfavillante: la parure di diamanti. Sul red carpet dei David di Donatello 2025, Barbara Ronchi ha sfilato in coppia (con il compagno Alessandro Tedeschi, attore): come i Ferzetti-Favino, hanno scelto un total black, anche se i dettagli scintillanti hanno catturato l’attenzione di tutti. Come la scollatura profonda, ma non eccessiva: impeccabile, tra i migliori abiti della serata. La classe, proprio no, non è acqua.

Mika, l’eleganza eccentrica del conduttore. Voto: 10

Fonte: Getty Images

Per anni, i David di Donatello sono stati condotti da Carlo Conti. Nel 2025 è toccato a Mika, con Elena Sofia Ricci: puro show, intrattenimento, sin dall’introduzione. E come non citare quando Riccardo Cocciante si è fermato, perché voleva rifare l’esibizione ed è intervenuto? “Siamo in diretta. Succedono delle cose in diretta che non possiamo controllare, è una tortura per l’artista e mi dispiace”. Ma, oltre alla spiccata sensibilità dell’artista, siamo qui per commentare i suoi look estrosi e mai banali: se per il red carpet ha optato per uno smoking bicolore, ci è rimasto nel cuore il suo look per l’introduzione ai David. Il suo momento da Golden Boy.