Ma quale crisi: Kylie Jenner e Timothée Chalamet coordinati e innamorati

IPA Timothée Chalamet e Kylie Jenner alla prima di “Marty Supreme”, 8 dicembre 2025

Non si vedevano insieme da un bel po’ sui red carpet (una delle ultime apparizioni ai David italiani) e tanto era bastato per alimentare le voci di possibile rottura tra i due: invece tra l’imprenditrice influencer Kylie Jenner e l’attore francese Timothée Chalamet l’amore va a gonfissime vele. Lo dimostra il loro red carpet a Los Angeles, per la premiere di Marty Supreme con un look coordinato arancione e la complicità evidente tra loro, tra sguardi innamorati, abbracci e grosse risate.

IPA

Kylie e Timothée stanno insieme dall’aprile del 2023 e nonostante i tanti detrattori della coppia ( “Troppo diversi”, “Due mondi opposti”, “ma cosa c’entrano l’uno con l’altra?”) hanno sorpreso le poche aspettative con una relazione che naviga felicemente da oltre due anni.

La sorellastra delle Kardashian, nonché sorellina minore di quella Kendall Jenner tra le super modelle – al momento – più pagate al mondo, è stata precedente fidanzata dal 2017 al 2023 con Travis Scott, dal quale ha avuto due figli, Stormi e Jacques Webster, mentre Timothée dal 2018 al 2020 è stato fidanzato con Lily Rose Depp, figlia di Johnny e Vanessa Paradis. E prima ancora, dal 2013 al 2014, appena 18enne, con Lourdes Leon, figlia di Madonna.

IPA

Oggi, Kylie e Timothée, a conferma che gli opposti spesso si attraggono, appaiono uniti e felici più che mai. Belli, giovani e innamorati. Per tutto il resto, chi vivrà vedrà…



