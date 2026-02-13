Kylie Jenner si fa un regalo di San Valentino: il charm gioiello da migliaia di dollari conquista Instagram

Altro che rose e cioccolatini. Kylie Jenner celebra San Valentino con un accessorio extralusso e manda in tilt i social

IPA Kylie Jenner

Se l’amore per se stesse è la nuova forma di romanticismo, Kylie Jenner sembra averne colto perfettamente il senso. L’imprenditrice beauty ha scelto di festeggiare San Valentino con un regalo decisamente fuori scala e super personale, trasformando la giornata simbolo del romanticismo in un piccolo evento di stile che la conferma una vera fashionista. E no, stavolta non c’entra nulla Timothée Chalamet, nonostante il loro amore sia uno dei più invidiati (e chiacchierati) dello star system.

L’autoregalo di Kylie Jenner per San Valentino

Niente sorprese da parte dell’attore statunitense, uno dei favoriti agli Oscar 2026, perché questa volta Kylie Jenner ha deciso di pensarci da sola. Su Instagram ha mostrato il suo ultimo acquisto, un charm gioiello tempestato di diamanti agganciato alla sua iconica Hermès Birkin, accompagnando le immagini con una didascalia diventata subito virale: “Happy valentine’s day to me from me”. Un messaggio ironico e autocelebrativo, in pieno stile Kylie, che scardina il “sistema” di San Valentino. Perché aspettarsi un regalo da qualcuno – che magari non arriva – quando possiamo farcene uno noi che ci piace davvero? Messaggio potente, non c’è che dire.

In questo caso il protagonista è un accessorio su misura firmato Ashna Mehta, pensato per impreziosire borse di altissimo livello. E la Birkin lo è di certo. Il charm, realizzato in oro 18 carati e ricoperto di diamanti, riproduce il celebre logo (le labbra) di Kylie Cosmetics, diventando di fatto una dichiarazione d’identità oltre che di stile.

La Birkin Himalaya e l’effetto wow del gioiello

Il dettaglio non è passato inosservato ai suoi follower – e come potrebbe! – anche perché il gioiello è stato agganciato a una delle borse più desiderate al mondo: la rarissima Hermès Birkin Himalaya. Già di per sé pezzo rarissimo battuto alle aste a cifre da capogiro, la borsa acquista un ulteriore valore e un tocco scenografico grazie al charm, che ne sottolinea ancora di più il carattere elitario.

Secondo gli esperti del settore, accessori di questo tipo stanno diventando una nuova frontiera del lusso. Il motivo è semplice: sono piccoli, personalizzabili e capaci di trasformare un’icona senza alterarne l’identità. Kylie Jenner, quindi, ancora una volta intercetta una tendenza e la rilancia davanti a milioni di follower.

Ma non è l’unica ad aver ceduto al fascino dei charm gioiello. Negli ultimi mesi, accessori simili sono apparsi anche nelle mani di attrici e socialite internazionali, confermando che il dettaglio prezioso applicato alla borsa è diventato un vero status symbol. In versione pendente, mini o personalizzata, il charm si trasforma in un segno distintivo, quasi più importante del look stesso.

Nel caso della ventottenne, che è anche volto della nuova campagna del brand della sorella Kim Kardashian, il valore del singolo pezzo si aggirerebbe intorno ai 5 mila dollari, cifra che per lei sembra più un vezzo che un investimento. E sui social, inevitabilmente, l’attenzione è esplosa nel giro di poche ore. Alla fine, il messaggio è chiaro: San Valentino può essere anche un’occasione per autocelebrarsi, magari con un accessorio da sogno. Kylie Jenner lo fa a modo suo, trasformando un semplice charm in un simbolo (lussuosissimo) di self love.