Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Kendall Jenner porta al Coachella il suo portachiavi bassotto

C’è un’arte sottile nel far sembrare puramente casual un look studiato millimetro per millimetro, e l’ultima edizione del Coachella ha appena incoronato la sua indiscussa musa. Sotto il sole implacabile della California, dove gli eccessi stilistici spesso sfociano nel cliché, Kendall Jenner ha ridefinito le coordinate del fascino da festival. Niente frange e coroncine di fiori (trite ritrite!): il 2026 segna il trionfo di un purismo estetico assoluto, interrotto solo da un vezzo ironico che sta già ridisegnando le regole dell’accessorio di lusso.

Il look in questione? Un total white dall’allure fresca e impalpabile, composto da micro-shorts in denim e un top candido. Una tela bianca, essenziale e rigorosa, concepita per far risaltare il vero protagonista dell’ensemble: una borsa a mezzaluna in color caramello da cui fa capolino un inaspettato, irresistibile charm in pelle a forma di bassotto.

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Il Deserto come passerella, senza prendersi troppo sul serio

Il Coachella Valley Music and Arts Festival ha smesso da tempo di essere un semplice palcoscenico musicale; è un incubatore di tendenze globale, l’effimera passerella nel deserto dove le estetiche nascono, vengono consacrate e dettano legge per l’intera stagione estiva. In questo ecosistema, Kendall Jenner si muove con la sicurezza di chi le regole non le segue, ma le detta. Lontana dagli sfarzi ostentati, la top model americana ha costruito il suo impero visivo su quel “non so che” disinvolto, quel fascino rilassato di chi sembra aver pescato i capi a caso dall’armadio, ottenendo un risultato chirurgicamente perfetto. Kendall è una trend-maker proprio per questo: sussurra, non urla. E quest’anno, ha scelto di sussurrare attraverso un cucciolo in pelle.

È la consacrazione del Quiet Quirk, quell’eccentricità sussurrata che si fa spazio nel lusso. Il bassotto in pelle cuoio, accostato alla rigidità della borsa quasi ”da signora”, crea una narrazione visiva che sdrammatizza il rigore del minimalismo, dando ufficialmente vita a una “bassotto mania” che sposa l’artigianalità con la spensieratezza. Ma inserire un tocco di questa ironia couture nel proprio guardaroba quotidiano richiede equilibrio.

Il segreto risiede nella giustapposizione. Applicate il vostro dog charm al manico di una borsa da giorno dalle linee rigorose, magari una tote strutturata o una borsa a spalla dalle geometrie pulite. Il contrasto tra l’austerità del design e la forma morbida dell’animale genera una tensione visiva di grande impatto.

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Chi l’ha detto che il workwear debba essere monotono? Lasciate pendere il charm in pelle scura (burgundy, nero o testa di moro) dalla vostra borsa da ufficio. Spezzerà la severità di un tailleur sartoriale gessato con un twist contemporaneo, rivelando una personalità sfaccettata.

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Abbandonate le borse per un momento e guardate ai dettagli. Agganciato al passante di un denim sartoriale o di un pantalone cargo fluido, il portachiavi diventa un gioiello urbano, un dettaglio in movimento che cattura lo sguardo.

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E se la bassotto-mania ha sedotto anche te, ecco alcuni accessori da aggiungere subito alla tua collezione di accessori!

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