Chi è Francesca Dall’Olio, la moglie di Gianluca Grignani

Francesca Dall’Olio è la moglie del cantante Gianluca Grignani. Il loro amore è iniziato diversi anni fa, sul set del video de La Fabbrica di Plastica, brano principale del disco che, nel 1996, ha segnato il ritorno sulle scene di un Grignani allora reduce dal successo sanremese di Destinazione Paradiso, brano con cui ha incantato l’Ariston nel 1995 (anno della conduzione di Pippo Baudo affiancato da Anna Falchi e da Claudia Koll).

Francesca, classe 1972, è una fotografa di talento ed è convolata a nozze con il cantante milanese nel 2003. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Johanna. La Dall’Olio – il cui matrimonio, stando a quanto riportato sulle pagine di Dagospia, sarebbe giunto al capolinea – nonostante i tanti anni passati accanto all’affascinante cantante e chitarrista ha sempre mantenuto un forte riserbo.

Presente su Instagram con un profilo accessibile solamente ai follower confermati, Francesca Dall’Olio non compare nei contenuti social del consorte, che ha scelto di dedicare la sua presenza sul web esclusivamente all’ambito professionale.

Gianluca Grignani, che il giorno delle nozze si presentò in chiesa in moto assieme all’amico Max Pezzali, ha parlato della sua storia con Francesca diverse volte. Tra queste, è possibile citare un’ospitata nello studio di Domenica In.

Intervistato da zia Mara, ha ricordato un regalo speciale da parte della moglie – un libro con una dedica dolcissima – e, incalzato dalla conduttrice veneta, ha dichiarato che stanno assieme da “troppi anni”.

Come tanti altri artisti attivi in campo musicale, Grignani ha raccontato l’amore per la donna della sua vita nelle canzoni. Fra i brani dedicati a Francesca Dall’Olio è possibile ricordare Francy, pezzo inserito nell’album Cammina nel Sole, e Sei Unica, canzone che, invece, è stata inclusa nel lavoro discografico del 2010 Romantico Rock Show.

Tornando a Francesca, ricordiamo che, da quel lontano giorno degli anni ’90 che l’ha vista incontrare l’allora giovanissimo cantautore milanese, lei e Gianluca Grignani hanno lavorato altre volte assieme. La Dall’Olio, infatti, ha fotografato il marito in occasione di diversi shooting per celebri riviste.

Rammentiamo altresì che Francesca è stata protagonista del video di uno dei brani di Gianluca: nel clip di Una Donna Così, è comparsa assieme ad Elba, madre del cantante, alla sorella di lui Giada e alle figlie avute con Grignani, Ginevra e Giselle.