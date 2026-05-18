Bye Bye minimalismo. I jeans della stagione si riempiono di decorazioni e ti fanno il look. 6 modelli su cui puntare

I jeans decorati sono il must have della stagione. Impossibile non amarli: dai fiori agli strass, hai solo l'imbarazzo della scelta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori jeans con decorazioni da comprare

Dopo mesi di regular fit e straight-leg è arrivato il momento di dire addio al minimalismo e puntare su decorazioni, inserti e, perché no, brillantini! Proprio così, perché se la stagione cambia, lo fanno anche le regole del look, soprattutto in fatto di jeans.

La nuova tendenza ci impone jeans che si fanno notare e che non sono solamente un pezzo dell’outfit, ma lo definiscono, rendendolo originale e unico. Ricami, strass e decorazioni: i jeans della stagione sono il segreto per elevare qualsiasi look e bastano da soli, abbinati ad un semplice top o ad una t-shirt.

Come abbinare i jeans decorati (e scegliere il modello giusto)

Se pensavi che i jeans fossero anonimi o, peggio ancora, poco eleganti, da relegare ad un’uscita per lo shopping o ad un pomeriggio al parco, è arrivato il momento di cambiare idea. I nuovi jeans decorati creano il focus del tuo look e si abbinano alla perfezione con pezzi minimal, restando sempre al centro e raccontando il tuo stile.

Jeans decorati VaiKanhai Jeans con decorazioni fiori

Eh sì, perché per quanto riguarda i modelli c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Le opzioni sono pressoché infinite e ti consentiranno di giocare con la moda e con i tuoi gusti. Già visto sulle passerelle quest’inverno e tornato di moda d’estate, il denim slavato, puntinato con una pioggia di cristalli, è il pezzo cult che ti serviva per il tuo look estivo.

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Completalo con un paio di infradito – rigorosamente con il tacco – e con un top semplice nel tessuto che preferisci. Sogni una versione couture? Allora punta su un denim decorato con fili colorati o con fiori stilizzati, scegliendo rigorosamente la versione baggy jeans. Se preferisci i jeans bootcut invece puoi scegliere sia le decorazioni con fiori a stampa che quelle con inserti in pizzo.

Il bello di questa tendenza è che permette di giocare con i contrasti, rendendo chic i jeans. Qualsiasi sia il tuo appuntamento, dall’aperitivo ad una serata romantica, potrai creare un look che sa farsi notare semplicemente indossando i jeans e abbinandoli.

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I top di seta o tulle donano quel tocco glamour che serve, le t-shirt sdrammatizzano donando un contrasto, ma puoi scegliere anche una camicia, una canotta o un top a fascia. L’importante? Mettere in risalto il jeans. L’unica regola? Evitare scarpe che siano troppo basse e optare per un tacco. Largo spazio dunque alle peep toe, sia nella versione sandalo che pump, alle decollete trasparenti. E ancora prova gli stivali estivi con lacci o le pumps spigolose.

Per la forma del jeans invece punta sul modello che si adatta meglio al tuo fisico bootcut o zampa di elefante e orlo lungo per un fisico a pera, jeans skinny se hai un fisico a clessidra o a mela, meglio se con un taglio dritto. E il lavaggio? Come regola generale prova questa: chiarissimi di giorno, scurissimi di sera, con sfumature da provare durante la giornata. L’importante, come sempre, è divertirsi con la moda e sperimentare, senza perdere di vista l’aspetto più importante: sentirsi a proprio agio.