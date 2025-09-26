Le scarpe sfoggiate da Annalisa su Instagram sono il nuovo trend dell'autunno assolutamente da copiare: le pumps trasparenti sono su Amazon (low cost).

Non ci sono dubbi: il nuovo trend dell’autunno sono le scarpe trasparenti e a svelarcele è Annalisa. La cantante, da sempre appassionata di moda, su Instagram ha svelato un look favoloso composto da una gonna con taglio asimmetrico, rigorosamente mini e una casacca black. A completare l’outfit un paio di décolleté trasparenti con tacco alto: eleganti e sensuali, perfette per fare davvero la differenza.

Insomma: le scarpe trasparenti sono di tendenza ed è arrivato il momento di provarle. Da quelle con tacco vertiginoso ai modelli più easy, da sfoggiare durante il giorno, su Amazon si possono trovare le versioni low cost di questo must have.

Le migliori scarpe trasparenti (per copiare il look di Annalisa)

Tacco vertiginoso e trasparenze: le décolleté sfoggiate da Annalisa su Instagram si possono trovare su Amazon in versione low cost. Sono firmate MissHeel e costano solamente 70 euro. Con cinturino e tacco spesso sono non solo belle, ma anche comodissime, perfette da sfoggiare con tutti i tuoi look.

MissHeel Scarpe da donna trasparenti Pumps con tacco alto e trasparenti

Adori il tacco a spillo? Su Amazon si trovano le classiche décolleté, ma in versione trasparente. Costano solo 28 euro e sono il modo perfetto per iniziare a seguire questa tendenza.

Se cerchi un tacco più basso, ma vuoi comunque distinguerti, prova le décolleté trasparenti con strass. Le paghi solamente 15 euro e metti nell’armadio un paio di scarpe che ti svoltano il look. Sono perfette con i jeans, ma anche con mini abiti o gonne lunghe. Il tacco spesso e basso offre un ottimo sostegno, mentre il cinturino rende la scarpa ancora più elegante e chic.

Janly Decollete Pumps con strass trasparenti

Voglia di osare proprio come Annalisa? Allora opta per un paio di décolleté con tacco a spillo…colorato! Trasparenti e con dettagli rainbow, queste pumps sono audaci e semplicemente favolose! In più costano davvero poco: solo 60 euro per un paio di scarpe che ti renderanno una vera diva.

Castamere Decollete Pumps con tacco colorato e trasparenze

Vorresti seguira la moda lanciata dalla cantante, ma non sai se fa per te? Allora inizia a seguire il trend optando per un paio di pumps con la punta colorata. Quelle di Castamere sono la quintessenza dell’eleganza con il tacco a spillo e la forma classica, caratterizzata da trasparenze e la punta coperta. I colori a disposizione sono tantissimi, hai solo l’imbarazzo della scelta, e scommettiamo che li proverai tutti!

Castamere Decollete Pumps con punta colorata e trasparenze

Come abbinare le scarpe trasparenti

Diversamente da quanto pensano molti, le scarpe trasparenti sono facilissime da abbinare e, con il look giusto, puoi sfoggiarle in qualsiasi momento della giornata. Ad esempio, sono perfette per l’ufficio, se desideri uno stile raffinato e ricercato. Puoi abbinarle ad un tailleur gonna oppure ad un paio di pantaloni a sigaretta con una camicia oversize in seta. Sono perfette anche sotto jeans e t-shirt, aggiungendo anche un blazer per la sera. Infine puoi sfoggiarle ad un aperitivo o ad una serata con le amiche abbinandole a mini abiti destrutturati, slip dress o mini gonne con crop top e camicette.

