È il capo effortless dell’estate, quello da indossare in ogni situazione: al mare, anche sopra il costume, o in città. E senza nessuno sforzo ti rende subito alla moda ed elegante. Stiamo parlando della camicia, da abbinare a tutto ciò che desideriamo. Quindi spazio a costumi e sandali, con sotto un bikini, per passeggiare in riva al mare, ma anche a pantaloncini o gonna per una giornata in città.

Come tutti quei capi che stanno bene con tutto e in ogni luogo, basta scegliere con cura gli accessori per svoltare un look.

Ode, quindi, alla camicia che ognuna di noi dovrebbe avere nel guardaroba, per donare al proprio outfit quel tocco alla moda che ci svolta la giornata.

Camicie a tinta unita, quali scegliere

Ci sono tantissimi modelli di camicia che possiamo sfoggiare al mare e in città: lunghe, corte, con le maniche al gomito, oppure che arrivano al polso. Si può scegliere il modello che più preferiamo, oppure acquistare più capi per avere una scelta più ampia.

Tra le camicie da avere vi è quella di Cicy Bell, oversize e a maniche lunghe, presenta dei bottoni ed è in un tessuto morbido, leggero e traspirante. Si trova in diversi colori e sta bene con tutto: con uno street style grintoso, per una serata elegante oppure sulla spiaggia sopra un bikini.

Si può usare anche come vestitino il modello di Tbscwyf, in cotone sottile e morbido, traspirante e perfetto per le giornate più calde. Presenta le seguenti dimensioni approssimative: lunghezza anteriore 88 cm, lunghezza posteriore 98 cm, larghezza delle spalle 79 cm. Taglia unica.

Camicia lunga di Tbscwyf Può essere usata anche come mini-dress

Favolosa anche l’opzione di Jfan con colletto a punta, chiusura con bottoni e con le maniche da tirare su e le spalle morbide. È realizzato con 60% cotone 30% poliestere 10% acrilico, il risultato è un materiale morbido e traspirante.

È più corta, invece, la camicia di Generico: super leggera, risulta morbida e valorizza il corpo. Favolosa con shorts o gonna, ma nulla ci vieta di usarla anche al mare o in piscina, magari all’ora dell’aperitivo e sopra il costume al posto del pareo.

Camicia di Generico Più corta, perfetta con ogni outfit

Infine, l’opzione proposta da Niwicee: una camicia con scollo a V, colletto, manica corta e comfort classico. È al 70% in viscosa e al 30% in lino: traspirante e perfetta con il caldo. La tips di moda: tenerla aperta sopra un top dallo stile chic.

Camicia di Niwicee Manica corta e scollo a V

Camicie: è riga mania (e non passa di moda)

Le camicie a righe sono un capo da avere sempre nell’armadio, perché donano un tocco di eleganza a ogni look. Possono essere casual, ma se abbinate ai capi giusti diventano l’elemento capace di svoltare l’outfit.

Tra i modelli vi è quello di Nonsar, in un tessuto composto all’80% in cotone e al 20% in poliestere, promette di essere durevole ma anche leggera, anche se non è traspirante.

Camicia di Nonsar A righe, elegante e perfetta in tutte le occasioni

Amazon Essentials propone un modello a maniche lunghe, con bottoni e colletto. È caratterizzato da una vestibilità classica, aderente ma confortevole ed è in popeline di cotone, leggero e arioso.

Offerta Camicia di Amazon Essentials A maniche lunghe e con bottoni

Al 50% in cotone e al 50% in seta sintetica, questa camicia di Zitiki è leggera e traspirante, inoltre le maniche possono essere arrotolate a tre quarti. Può anche essere legata in vita per dare al proprio look un tocco più sbarazzino.

Camicia di Zitiki Materiale composto al 50% in cotone e al 50% in seta sintetica

