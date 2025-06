Fonte: iStock Costume mestruale: i modelli da provare

Come è possibile andare in spiaggia o in piscina per tutte coloro che non trovano comodi assorbenti interni o coppetta mestruale? Pur essendo questi dispositivi davvero utili, non tutte le donne riescono a indossarli senza provare fastidio.

Ma la soluzione, per vivere un’estate serena in ogni momento del mese, c’è anche per loro. Si tratta dei costumi da bagno pensati proprio per essere utilizzati durante i giorni di mestruazioni, che permettono a tutte di sentirsi libere e prive di preoccupazioni. Ci sono tanti modelli differenti: dai classici slip neri, fino agli interni, ai bikini a vita alta, a quelli con una fantasia o dotati di un piccolo pareo.

Basta scegliere il capo che più fa sentire a proprio agio e poi testarlo: i modelli di costumi da bagno mestruali per andare al mare con il ciclo.

Slip per il bagno: basici, comodi e a prova di ciclo mestruale

Si possono abbinare con tutti i pezzi superiori del bikini, perché sono basici, classici e super comodi. Sono gli slip del costume strutturati per contenere il flusso mestruale, proprio come avere un assorbente ma integrato nel tessuto.

E sono la svolta per tutte quelle donne che non si trovano bene con dispositivi come assorbenti interni o coppette mestruali, permettendo di vivere l’estate, il mare ma anche la piscina in totale libertà e senza preoccupazioni. Inoltre, sono una scelta ecologica che va a sostituire gli usa e getta.

Tra i modelli da provare vi è quello di Lovable, pensato per il flusso medio, lavabile e riutilizzabile: ha una tecnologia a tre strati che filtra (lasciando una sensazione di asciutto), assorbe, grazie alla parte spugnosa, e isola grazie a uno strato impermeabile che previene le perdite.

Lovable Costume assorbente per flusso medio

Runmeihe propone un costume che ha uno strato a prova di perdite in cotone organico al 100%, che garantisce asciugatura rapida e comodità. E promette di essere l’equivalente di tre assorbenti.

Runmeihe Costume assorbente che equivale a tre tamponi

Ha quattro strati, invece, il bikini di Aiseyi: dotato di uno strato assorbente più grande nella parte posteriore, è in un tessuto composto all’86% di nylon e al 15% di elastan.

Aiseyi Costume assorbente a quattro strati

I costumi per il ciclo più particolari: per fare un figurone

Non solo slip neri, i costumi da usare durante il ciclo mestruale si possono trovare anche in fogge differenti, proprio per adattarsi a tutte le esigenze.

Ad esempio, Sorio propone una gonna da bagno con costume mestruale integrato, impermeabile e assorbente. Funziona proprio come 2 o 3 assorbenti interni e arriva a proteggere fino a 8 ore. Inoltre, la gonnellina fa sentire a proprio agio, proprio come un pareo. Questo capo è adatto a un flusso leggero o moderato.

Sorio Costume mestruale con gonnellina incorporata

È a vita molto alta lo slip di Runmeihe: la scelta ideale per ha necessità di un supporto nella zona addominale, la fodera è estesa per proteggere al meglio e promette di essere a prova di perdite.

Runmeihe Costume mestruale a vita alta

Per chi, invece, non può fare a meno di un costume intero, magari perché va a nuotare in piscina, Mylily propone un capo che fa il lavoro dell’equivalente di due assorbenti, perfetto per un ciclo leggero o medio. Ha quattro strati ed è perfetto per le più sportive.

Mylily Costume mestruale intero per le più sportive

E per coloro che non vogliono il nero, esiste anche l’opzione fantasia grazie allo slip di Elityzen, che è pensato per offrire un’assorbenza ottimale e una protezione invisibile. Adatto ai giorni di flusso leggero, è morbido sulla pelle ed elastico.

Elityzen Costume mestruale colorato e per flusso leggero

