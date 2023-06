Costume bikini o intero: quale scegliere?

Bikini o intero: che costume scegliere per essere perfetta - fonte foto Pinterest

Sta per arrivare il caldo e cominciamo a guardarci intorno alla ricerca di un nuovo costume. Quale scegliere tra intero o bikini e come declinarlo a seconda della nostra fisionomia? Se state per affrontare la prova costume, ecco qui qualche idea e qualche consiglio per voi. Prima di cominciare a leggere però tenete a mente una cosa importante: il costume perfetto per voi non è solo quello che meglio si adatta al vostro fisico, ma anche, anzi soprattutto, quello che vi fa sentire comode e a vostro agio, come qualunque altro capo di abbigliamento!

Modelli costume bikini

Con il bikini in genere è difficile sbagliare: ci sono talmente tante varianti e fantasie tra cui scegliere che basta individuare quello perfetto per noi, tenendo a mente le caratteristiche dei vari modelli di reggiseno e slip. Il bikini funziona particolarmente per chi ha necessità di calibrare al meglio slip e reggiseno per adattarlo al proprio fisico (con l’intero è più difficile). Non fatevi ingannare dal fatto che il bikini prevede di mostrare la pancia: bi basta uno slip a vita alta per evitarlo.

Come scegliere il reggiseno

Reggiseno a fascia

Senza dubbio quello che permette di ottenere l’abbronzatura più uniforme, senza segni di spalline e laccetti. E’ indicato soprattutto se avete poco seno e spalle larghe, perchè non consente molto sostegno. Se desiderate enfatizzarlo, scegliete un modello con applicazioni e rouches, tra l’altro molto di tendenza quest’anno anche nell’abbigliamento, e preferite un colore chiaro o una fantasia, magari le righe.

Reggiseno a triangolo

Perfetto per chi ha bisogno di maggiore sostegno, ma non vuole rinunciare alla praticità. Se volete attirare l’attenzione sul seno, i modelli che si legano dietro al collo e che si allacciano davanti fanno per voi, perché avvicinano i seni, enfatizzandoli.

Reggiseno con ferretto e/o coppa preformata

Fanno per voi se avete molto seno, perché danno il maggiore sostegno. Scegliete un modello che abbia le spalline larghe e la fascia intono al torace larga almeno 3 cm: avrete la sensazione che il seno sia più contenuto e vi sentirete più a vostro agio.

Come scegliere lo slip

Brasiliana

Perfetto se il lato B è quello su cui volete attirare l’attenzione, perché slancia la gamba e ha l’effetto ottico di arrotondare le natiche. Consiglio: il suo pezzo sopra ideale è il reggiseno a fascia. La combinazione dei due è adatta ai fisici più filiformi.

Slip sgambato

È l’ideale se non siete molto alte o avete il busto lungo e desiderate ottenere l’effetto visivo di allungare le gambe, bilanciando la parte superiore e inferiore. Consiglio: non c’è un pezzo sopra ideale, scegliete quello che trovate più adatto alla vostra fisionomia.

Slip con laccetti

Comodo perché regolabile, non segnerà mai i fianchi perché potete adattarlo a seconda delle vostre esigenze. Consiglio personale: il suo pezzo sopra ideale a mio avviso è il reggiseno a triangolo. La combinazione dei due è adatta a chi ha esigenze specifiche di adattabilità e regolabilità dei due pezzi, per esempio chi ha un fisico più a clessidra, con fianchi stretti e fianchi e seno morbidi.

Slip a vita alta

Ideale se volete mascherare un po’ di pancetta. Niente paura di sembrare vintage: questo modello è di super tendenza per l’estate 2017, per qualunque età! Preferite un modello anni ’50, non sgambato e osate con le fantasie: righe stile Saint Tropez, pois e micro disegni sono super trendy. Consiglio: il pezzo sopra ideale è il reggiseno con il ferretto o la coppa preformata. La combinazione dei due è ideale per chi ha un fisico curvy, perché vi consente di contenere al meglio le forme senza rinunciare ad essere stilose anche in spiaggia.

Slip a vita bassa

Al contrario rispetto a quello sgambato, bilancia le proporzioni in caso di busto corto e gambe lunghe e atletiche. Consiglio: il pezzo sopra più adatto è la fascia. La combinazione dei due è particolarmente adatta ai fisici sportivi e tonici.

Come scegliere il costume intero

A chi sta bene l’intero

L’intero è un ottimo alleato per voi se desiderare coprire totalmente la pancia per qualsivoglia motivo, non legato necessariamente al peso. Indipendentemente dalla vostra forma fisica, è più facile da portare se siete proporzionate tra seno e fianchi, perché è meno adattabile rispetto al bikini.

Intero con scollatura profonda

Di grande tendenza, è ideale se avete poco seno perché tende a schiacciarlo e ad appiattirlo, quindi non farebbe risaltare un décolleté più florido.

Intero con coppe preformate

Fa per voi se avete molto seno e desiderate sentirvi comode e pratiche. Se avete una linea curvy e i fianchi morbidi, sarà il vostro compagno perfetto. Preferitelo in tinta unita, in una tonalità scura, che avrà l’effetto ottico di snellire la silhouette.

Intero olimpionico

Fa per voi se volete essere comode, non avete esigenze di particolare sostegno sul seno e volete enfatizzare le spalle. Sceglietene uno colorato o in fantasia, in modo da renderlo più femminile.

Intero intrecciato

Fa per voi se avete un fisico androgino o molto atletico, con spalle larghe e vita stretta, perché lo renderà immediatamente più sexy e femminile.