È l’estate delle scollature sulla schiena e non: 17 reggiseni da provare che scompaiono sotto il vestito

Le scollature sono di tendenza, su vestiti e maglie: il reggiseno invisibile è la soluzione per un look glam senza pensieri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori reggiseni invisibili per abiti scollati da comprare

Sensuali, fresche e glam: le scollature quest’anno sono di moda. E questa estate le sfoggeremo ovunque, su maglie o abiti, per mettere in risalto il decollete o una schiena abbronzata. Ma c’è un problema: quale reggiseno indossare?

A tutte è capitato, almeno una volta, davanti ad un abito scollato semplicemente perfetto, chiedersi quale sia il reggiseno giusto da indossare sotto. Evitare ganci, spalline e bretelline d’altronde è essenziale: questi dettagli infatti rischiano di rendere pessima la resa finale e di distogliere l’attenzione dalla scollatura.

La soluzione potrebbe essere quella di non indossare il reggiseno, ma non tutte le donne si sentono a proprio agio ad uscire senza il proprio bra, soprattutto se hanno un seno abbondante. Per fortuna esiste una soluzione intelligente e decisamente low cost: il reggiseno invisibile.

I migliori reggiseni invisibili da indossare con abiti scollati

Se il tuo abito o la maglia che hai scelto ha una scollatura vertiginosa sulla schiena quello che devi fare è puntare su un reggiseno invisibile con coppe in silicone (e non) che aderiscono sulla pelle. L’importante è che la chiusura a clip sia frontale per creare un effetto push up e al tempo sembrare super naturale, come se non indossassi nulla sotto.

Si tratta di una soluzione super versatile, da utilizzare sia per le scollature del decollete che per quelle sulla schiena, ma anche per evitare che attraverso una maglia aderente o trasparente si vedano i segni del reggiseno. L’interno delle coppe è sempre in silicone, per aderire alla perfezione alla pelle, senza fastidio e con una tenuta che dura anche in caso di sudore e caldo. L’esterno invece può essere in silicone oppure in tessuto. Puoi scegliere fra vari colori, dal color carne al nero, sino al beige a seconda delle tue esigenze.

Reggiseno invisibile Melliex Reggiseno con chiusura frontale in silicone

Reggiseno invisibile Lnmyc Reggiseno con chiusura frontale in tessuto

Reggiseno invisibile Cator Reggiseno con chiusura frontale

Reggiseno invisibile Melliex Reggiseno con chiusura frontale e adesivi

Reggiseno invisibile Trustnice Reggiseno con chiusura frontale

Se l’unico problema è la scollatura sul davanti – anche super vertiginosa – su Amazon puoi trovare varie soluzioni low cost. Ci sono infatti diversi modelli di reggiseno a fascia che ricalcano le scollature, offrendo un risultato eccellente e facendoti sentire sicura e a tuo agio.

Reggiseno invisibile Uoolerp Reggiseno per scollatura profonda

Reggiseno invisibile Generico Reggiseno per scollatura profonda

Reggiseno invisibile XFSRG Reggiseno per scollatura profonda

Reggiseno invisibile Wonderbra Reggiseno per scollatura profonda

Cerchi una soluzione ancora più intelligente? Allora prova i copricapezzoli in silicone. Sono piccoli, compatti e facili da utilizzare, puoi comprarli in set e riutilizzarli quante volte vuoi, mettendoli in borsa e portandoli con te in caso di necessità.

Reggiseno invisibile Memoryee Reggiseno con copricapezzoli pus up

Reggiseno invisibile Neats Reggiseno con copricapezzoli push up

Infine se hai voglia di sperimentare un metodo alternativo c’è il body tape che dona anche un effetto lifting. Si tratta di un nastro-reggiseno che copre il seno e lo solleva, modellandolo e sollevandolo in modo perfetto. Si applica in pochi minuti e sta bene con qualsiasi vestito scollato, sia sulla schiena che sul decollete. In più puoi utilizzarlo tante volte e sfruttare il potere di questo nastro adesivo per affrontare cerimonie, eventi e serate in cui vorresti sfoggiare un abito con una scollatura mozzafiato, ma non sai proprio come fare.

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