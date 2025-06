Non lo vedi, ma c'è e fa il suo dovere: è la soluzione invisibile e senza reggiseno per avere una scollatura favolosa

Scollature, abiti senza spalline, schiena scoperta: l’estate fa venire voglia di indossare capi leggeri e impalpabili, di osare un po’ di più. Ma la bella stagione è anche il periodo delle cerimonie, quindi via libera a vestiti più eleganti e che richiedono un’attenzione in più.

Ad esempio, all’intimo: spesso per queste tipologie di look indossare il reggiseno può diventare un problema; quindi, si deve per forza di cose correre ai ripari. C’è chi preferisce non utilizzarli e chi, invece, anche per esigenze dell’outfit deve trovare delle valide alternative.

Come questa soluzione che, oltre a essere invisibile, è anche comoda e push up: si tratta di un kit favoloso e versatile che promette di risolvere ogni dubbio. E ora lo si può acquistare in offerta.

Tutto sul kit per dire addio al reggiseno: comodo, invisibile e push up

È di Ohwhoa ed è un kit pensato per rendere la scollatura favolosa anche senza aver bisogno del reggiseno. Nella confezione vi sono due breast tape e due copricapezzoli pensati per proteggere la parte più delicata e sensibile del seno.

Nel dettaglio il nastro adesivo ha una larghezza di 5 centimetri ed è lungo 5 metri, a casa ne arrivano due. Tra le sue caratteristiche quella di aderire molto bene e di non essere facile da staccare, inoltre è invisibile: difficile accorgersi che sotto l’abito si nasconde quel tipo di supporto. Oltre a questo, è anche impermeabile, quindi resiste al sudore e resta al suo posto senza timore che si possa spostare.

Ed è versatile: si adatta alle diverse taglie di seno, anche quello più grande, e inoltre si può utilizzare per altre parti del corpo.

Perché, se sulla scollatura diventa il reggiseno invisibile perfetto e che stavamo cercando, è anche vero che è utilissimo sul tallone per proteggerlo dallo sfregamento della scarpa. Utile da avere in casa e multifunzione, arriva con due copricapezzoli da applicare prima del nastro adesivo.

Ora a un prezzo incredibile.

Come utilizzare il nastro adesivo che diventa reggiseno invisibile

Si può applicare in ogni modo, in base alla necessità: basta ritagliarlo e posizionarlo nella maniera più opportuna per ottenere l’effetto finale desiderato. E allora spazio a linee verticali per sollevare il seno, oppure a bande orizzontali per chi indossa un vestito senza spalline, ma anche a soluzioni asimmetriche se si indossa un capo più particolare, ad esempio mono spalla.

Le soluzioni ci sono e vengono proposte per ogni outfit, anche perché questi nastri sono stati realizzati per essere elastici: i materiali utilizzati sono al 95% in cotone e al 5% in elastan e il retro presenta delle ha linee che agevolano un taglio dritto e preciso.

E, come è facile da mettere, è anche semplice da togliere. Si suggerisce di procedere lentamente e con delicatezza, magari passando della crema idratante o dell’olio per eliminare gli eventuali residui sulla pelle. Eventualmente prima si può fare un bagno o una doccia calda per facilitare l’operazione.

A proteggere la parte più delicata ci sono i copricapezzoli che sono riutilizzabili, in silicone, waterproof e amici della pelle.

Il kit di Ohwhoa con il breast tape è l’alleato segreto per essere favolose con ogni outfit e in tutte le situazioni.

