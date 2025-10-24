Trend Alert! I 10 prodotti più virali del web che non sapevi di volere e che trovi su Amazon Haul

Su Amazon Haul sono sbarcati i prodotti più virali del web, lasciarseli scappare è davvero impossibile!

Accessori furbi, trick beauty e gadget geniali: i prodotti più virali del web sono sbarcati su Amazon Haul ed è arrivato il momento di acquistarli…risparmiando. Costano pochissimo e li vorrai tutti! Dalle formine per toast romantici all’ombrello per smartphone sino al reggiseno invisibile: lasciarseli scappare è impossibile.

In più se compri adesso risparmi ancora di più! Dal 31 ottobre infatti è attiva una promozione straordinaria su Amazon Haul che ti fa spendere pochissimo. Acquistando due articoli e inserendo il codice sconto AMZHAULIT al momento del pagamento, otterrai uno sconto ulteriore del 50% Ciò che rende conveniente questo sconto è che si applica a quello già esistente: il 5% sugli acquisti oltre i 30 euro e il 10% di sconto sugli acquisti che superano i 50 euro.

Gli accessori da cucina furbi

Torte deliziose, dolcetti fragranti oppure spuntini sani e golosi: il pulisci-mela è quello che ti serve per scatenare la tua fantasia in cucina. Consente di pulire in pochi secondi il frutto, eliminando la parte centrale, senza sforzi e senza utilizzare coltelli, semplicemente ruotando l’accessorio. Costa pochissimo ed è il pezzo furbo che ti serviva in cucina!

Sbuccia mela innovativo Uno strumento per eliminare i semi della mela subito. Prezzo: 2,23 euro

Cosa c’è di più romantico di un toast a forma di cuoricino? Per preparare questa ricetta super virale su TikTok e Instagram ti servono le formine che trovi su Amazon Haul. A forma di cuore e in un set da 3, costano poco più di 1 euro!

Formine a forma di cuore Set formine a forma di cuore. Prezzo: 1,07 euro

Divertenti e perfetti per chi ama i gatti, questi cucchiaini hanno spopolato fra i creators pet lovers. D’altronde sono utili, ma anche particolarissimi! Da acquistare subito!

I gadget geniali

Pioggia o sole, l’ombrello per telefono è rivoluzionario e ti protegge sempre, consentendoti di seguire le serie tv che preferisci o di fare una videochiamata anche quando il tempo non è favorevole.

Ombrello per telefono Ombrello per pioggia e sole da attaccare al telefono. Prezzo: 4,31 euro

Forse non sapevi di averne bisogno, ma ora vorrai a tutti i costi questa custodia per AirPods coloratissima e favolosa a forma di…gelato! Per proteggere le tue cuffiette con stile e originalità.

Custodia in silicone per AirPods Custodia per AirPods a forma di gelato. Prezzo: 2,64 euro

I trick beauty

I tuoi pennelli sono sempre sporchi e non sai come pulirli? La soluzione più usata sui social è questa ciotola con dei comodi dentini. Metti il detergente, strofina e saranno puliti in un sitante.

Ciotola per pulizia pennelli Accessorio per pulire facilmente i pennelli. Prezzo: 2,10 euro

L’esfoliazione della pelle non è più un problema se hai a disposizione queste comode spugne – in vari colori – pratiche e utilissime. Costano poco e funzionano: parola di influencers!

Spugne esfolianti Set con tre spugne esfolianti. Prezzo: 4,21 euro

I capi virali

Il reggiseno più virale sui social ora è disponibile anche su Amazon Haul. Costa 5,38 euro ed è un reggiseno push up senza spalline in silicone con chiusura pull on, per indossare quello che vuoi senza problemi!

Per i viaggi e per essere cool: nel tuo carrello non può mancare il cappello usato dalle celebrity, in versione…richiudibile!

Cappello ripiegabile Cappello in vari colori. Prezzo: 3,36 euro

Chiudiamo la selezione con un pezzo super virale fra le beauty influencer e non solo. Il segreto per capelli perfetti – lisci o ricci – anche dopo aver dormito. La cuffia in raso che su Amazon Haul trovi a soli 7,37 euro!

Cuffia in raso per capelli Cuffia in raso in vari colori. Prezzo: 7,37 euro