Regalini per le amiche: 15 idee a meno di 10 euro che faranno un figurone (e salveranno il tuo portafoglio)

Sei a caccia di regalini per le amiche? Abbiamo trovato le migliori idee low cost favolose e a meno di 10 euro!

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato: 1 Dicembre 2025 16:37

I migliori regali per amiche low cost da comprare

Chi l’ha detto che per fare un bel regalo alle tue amiche devi per forza spendere un patrimonio? Su Amazon Haul trovi tantissime idee, originali e bellissime, sotto i 10 euro. Dai tools beauty perfetti per chi è appassionato di skincare agli accessori originali per l’amica che adora cucinare, sino ai pezzi fashion super low cost. Pensierini e doni che strapperanno un sorriso alle persone che ami e ti faranno fare un figurone (salvando il tuo portafoglio).

Pronta per scoprirli?

Regali beauty a partire da 1 euro

Quando si tratta di trovare un pensierino beauty per un’amica non è necessario spendere una fortuna e in questo Amazon Haul non ha rivali! Partendo con un budget minimo di un euro è possibile acquistare piccoli accessori e kit skincare davvero carini, perfetti per regalare un momento di coccola durante le feste.

Dai set per la cura del viso con strumenti come rulli massaggianti e gua sha, alle spugnette per la detersione accompagnate da fasce morbide per tenere fermi i capelli, fino ai mini flaconi da viaggio per portare sempre con sé il proprio profumo preferito, le opzioni low-budget sono tantissime! Non dimenticare anche i piccoli tool per realizzare onde e ricci fai-da-te: regali economici, ma utili, ideali per un’amica che ama prendersi cura di sé o sperimentare nuovi rituali di bellezza.

Set per lavare il viso con spugnette
Set per lavare il viso con spugnette
Prezzo: 2,17 euro
Acquista su Amazon
Kit viso con rullo di giada
Kit viso con rullo di giada
Prezzo: 4,95 euro
Acquista su Amazon
Mini flaconi spray per profumo
Mini flaconi spray per profumo
Prezzo: 0,67 euro
Acquista su Amazon
Beauty case con gattini
Beauty case con gattini
Prezzo: 1,12 euro
Acquista su Amazon
Rulli per styling capelli ricci
Rulli per styling capelli ricci
Prezzo: 1,48 euro
Acquista su Amazon

Regali fashion low-cost per l’amica stilosa

Se la tua amica ama la moda e seguire le ultime tendenze, anche con un budget limitato è possibile trovare regali fashion economici, ma di grande effetto grazie ad Amazon Haul. Con meno di 10 euro puoi puntare su calzini originali e personalizzati, divertenti, colorati, perfetti per un tocco di personalità anche sotto un outfit semplice. Oppure puoi optare per guanti con touchscreen, ideali per affrontare il freddo invernale senza rinunciare al cellulare.

Una scelta un po’ più audace e fashion-forward può essere un reggiseno che si allaccia davanti, comodo e al passo con le tendenze lingerie minimaliste. Largo spazio pure alle borse in ecopelle semplici, ma eleganti, perfette per chi vuole un accessorio versatile e cruelty-free. E per chi adora le feste e l’atmosfera natalizia, una maglia a tema può essere il regalo giusto per strappare un sorriso e  aggiungere un tocco festoso al guardaroba.

Borsa in pelle vegana
Borsa in pelle vegana
Prezzo: 4,09 euro
Acquista su Amazon
Maglia natalizia con stampa
Maglia natalizia con stampa
Prezzo: 4,98 euro
Acquista su Amazon
Reggiseno con chiusura frontale
Reggiseno con chiusura frontale
Prezzo: 2,92 euro
Acquista su Amazon
Calzini con gatto
Calzini con gatto
Prezzo: 1,00 euro
Acquista su Amazon
Guanti da donna con touch screen
Guanti da donna con touch screen
Prezzo: 1,28 euro
Acquista su Amazon

Regali sotto i 5 euro per l’amica che ama cucinare

Per un’amica che ama passare il tempo ai fornelli, anche un piccolo regalo può trasformarsi in un’idea originale e utile, soprattutto quando si scelgono accessori pratici, ma dall’estetica curata. Su Amazon Haul paghi meno di 5 euro strofinacci divertenti e colorati che aggiungono un tocco di personalità alla cucina, set di tovagliette che rendono più accogliente la tavola di tutti i giorni, oppure cartelli decorativi da appendere, perfetti per ideare un angolo dal mood caldo e casalingo.

Set di 4 tovagliette
Set di 4 tovagliette
Prezzo: 5,32 euro
Acquista su Amazon
Grembiule da chef
Grembiule da chef
Prezzo: 1,06 euro
Acquista su Amazon
Strofinacci da cucina
Strofinacci da cucina
Prezzo: 1,60 euro
Acquista su Amazon
Set cartelli da cucina
Set cartelli da cucina
Prezzo: 1,44 euro
Acquista su Amazon
Oliera spray
Oliera spray
Prezzo: 1,60 euro
Acquista su Amazon

E se cercate più ispirazione per i vostri look invernali vi consigliamo di dare uno sguardo su Amazon Haul, dove trovate tantissimi capi d’abbigliamento per la stagione a prezzi piccolissimi!

