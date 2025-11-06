Calendario dell’Avvento fai da te: con Amazon Haul ti costa solo 15 euro

Il Calendario dell'Avvento quest'anno è fai da te! Come crearlo spendendo pochissimo!

Natale è alle porte ed è arrivato il momento di creare il tuo Calendario dell’Avvento! Con Amazon Haul puoi realizzarlo facilmente spendendo pochissimo. Online infatti si possono trovare non solo tantissimi regali – beauty, moda e per bambini – a 1,2 e 5 euro, ma anche i kit per realizzare il Calendario dell’Avvento fai da te.

In più ora grazie alla promozione di Amazon Haul risparmi ancora di più, approfittando dello sconto ulteriore del 10% sul tuo primo ordine: impossibile non approfittarne!

Scopri tutti i prodotti su Amazon Haul e approfitta della promozione!

Il kit per il Calendario dell’Avvento fai da te

Su Amazon Haul si possono trovare tantissimi calendari dell’avvento fai da te con scatole, buste e sacchetti in stile natalizio da riempire con i regali che preferisci. Dalla versione con lanterne di carta a quella con bustine colorate, sino al trenino componibile, hai davvero l’imbarazzo della scelta. Il bello è che trovi nel kit anche sticker, lucine e fiocchetti per arricchire il tuo calendario dell’avvento rendendolo davvero unico per te o per chi ami.

I regali per amiche e mamme

Cosa mettere nel Calendario dell’Avvento fai da te? Su Amazon Haul puoi trovare tantissimi regalini beauty low cost per mamme e amiche, a partire dai 2 euro. Trovi, ad esempio, un set da 13 pennelli, morbidissimi e tutti rosa, a 2,12! Da non perdere anche gli accessori per la skincare a prezzi mini, dalla spazzola per la pulizia del viso, in silicone e a forma di orsetto, al kit per la detersione con polsini in spugna e fascette super cute. Da non dimenticare il piegaciglia (che costa pochissimo) e i mini flaconi per portare sempre in borsa il profumo preferito.

Spazzola esfoliante Spazzola esfoliante in silicone. Prezzo: 2,12 euro

Piegaciglia Piegaciglia con manico sfumato. Prezzo: 2,12 euro

Flaconi spray per profumo Flaconi per portare ovunque il profumo. Prezzo: 2,09 euro

Kit detersione viso Fasce e polsini per pulizia viso. Prezzo: 5,26 euro

Vuoi creare un Calendario dell’Avvento per chi ama la moda? Su Amazon Haul si possono acquistare tantissimi accessori trendy da scartare e scoprire. Si parte dai calzini – da quelli morbidissimi a quelli anti scivolo – passando per le collane, sino alle cinte, da utilizzare per rendere speciale qualsiasi look. Sino ad arrivare al porta-borsa, un accessorio essenziale quando sei fuori casa!

Calzini morbidi con cuoricini Calzini in cotone taglia unica. Prezzo: 5,61 euro

Calzini antiscivolo Calzini comodissimi per fare sport. Prezzo: 3,75 euro

Gancio per borsa Gancio pieghevole per borsa. Prezzo: 5,99 euro

Da non perdere anche gli accessori per la casa. Come gli strofinacci – super cute – dedicati a chi adora i gatti, con disegni favolosi e dolcissimi, ma anche le tovaglie ispirate al Natale, da mettere in tavola durante le feste. Non mancano le lanterne decorate per creare la giusta atmosfera natalizia (che costano solamente 5 euro!), ma anche il mini portamonete con custodia multifunzione e i portachiavi a forma di capibara, divertenti e dolcissimi, da usare per decorare borse o zaini.

Strofinacci cat Strofinacci con disegni gatti. Prezzo: 2,81 euro

Tovaglia natalizia Tovaglia con disegni albero di Natale. Prezzo: 3,18 euro

Lanterna natalizia Candela di Natale. Prezzo: 5,98 euro

I regali per bambini

Tantissimi anche i regalini per i bambini. Su Amazon Haul infatti si possono trovare tantissimi accessori per giocare e imparare. Dalla lavagnetta cancellabile, per divertirsi ovunque, al puzzle 3D in legno, trovi giochi e rompicapo ad appena 5 euro. Imperdibili anche gli sticker da utilizzare ovunque – dai quaderni ai libri – ai tatuaggi fosforescenti. Sino alle perline coloratissime per creare braccialetti e collane, dando sfogo alla fantasia. Scoprire queste piccole sorprese, scartando le caselle del Calendario dell’Avvento, sarà una piccola grande sorpresa!

Offerta Puzzle 3D Puzzle in legno. Prezzo: 5,99 euro

Perline colorate Perline per creare braccialetti. Prezzo: 11,99 euro

Tatuaggi fosforescenti Tatuaggi temporanei luminosi. Prezzo: 5,99 euro