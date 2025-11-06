Calendario dell’Avvento fai da te: con Amazon Haul ti costa solo 15 euro

Natale è alle porte ed è arrivato il momento di creare il tuo Calendario dell’Avvento! Con Amazon Haul puoi realizzarlo facilmente spendendo pochissimo. Online infatti si possono trovare non solo tantissimi regali – beauty, moda e per bambini – a 1,2 e 5 euro, ma anche i kit per realizzare il Calendario dell’Avvento fai da te.
In più ora grazie alla promozione di Amazon Haul risparmi ancora di più, approfittando dello sconto ulteriore del 10% sul tuo primo ordine: impossibile non approfittarne!
Scopri tutti i prodotti su Amazon Haul e approfitta della promozione!
Il kit per il Calendario dell’Avvento fai da te
Su Amazon Haul si possono trovare tantissimi calendari dell’avvento fai da te con scatole, buste e sacchetti in stile natalizio da riempire con i regali che preferisci. Dalla versione con lanterne di carta a quella con bustine colorate, sino al trenino componibile, hai davvero l’imbarazzo della scelta. Il bello è che trovi nel kit anche sticker, lucine e fiocchetti per arricchire il tuo calendario dell’avvento rendendolo davvero unico per te o per chi ami.
I regali per amiche e mamme
Cosa mettere nel Calendario dell’Avvento fai da te? Su Amazon Haul puoi trovare tantissimi regalini beauty low cost per mamme e amiche, a partire dai 2 euro. Trovi, ad esempio, un set da 13 pennelli, morbidissimi e tutti rosa, a 2,12! Da non perdere anche gli accessori per la skincare a prezzi mini, dalla spazzola per la pulizia del viso, in silicone e a forma di orsetto, al kit per la detersione con polsini in spugna e fascette super cute. Da non dimenticare il piegaciglia (che costa pochissimo) e i mini flaconi per portare sempre in borsa il profumo preferito.
Vuoi creare un Calendario dell’Avvento per chi ama la moda? Su Amazon Haul si possono acquistare tantissimi accessori trendy da scartare e scoprire. Si parte dai calzini – da quelli morbidissimi a quelli anti scivolo – passando per le collane, sino alle cinte, da utilizzare per rendere speciale qualsiasi look. Sino ad arrivare al porta-borsa, un accessorio essenziale quando sei fuori casa!
Da non perdere anche gli accessori per la casa. Come gli strofinacci – super cute – dedicati a chi adora i gatti, con disegni favolosi e dolcissimi, ma anche le tovaglie ispirate al Natale, da mettere in tavola durante le feste. Non mancano le lanterne decorate per creare la giusta atmosfera natalizia (che costano solamente 5 euro!), ma anche il mini portamonete con custodia multifunzione e i portachiavi a forma di capibara, divertenti e dolcissimi, da usare per decorare borse o zaini.
I regali per bambini
Tantissimi anche i regalini per i bambini. Su Amazon Haul infatti si possono trovare tantissimi accessori per giocare e imparare. Dalla lavagnetta cancellabile, per divertirsi ovunque, al puzzle 3D in legno, trovi giochi e rompicapo ad appena 5 euro. Imperdibili anche gli sticker da utilizzare ovunque – dai quaderni ai libri – ai tatuaggi fosforescenti. Sino alle perline coloratissime per creare braccialetti e collane, dando sfogo alla fantasia. Scoprire queste piccole sorprese, scartando le caselle del Calendario dell’Avvento, sarà una piccola grande sorpresa!