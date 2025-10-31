Come ho rinnovato il mio beauty case con 10 euro grazie ad Amazon Haul

Pennelli, spugnette, fascette per la skincare e massaggiatori viso: ho deciso di rinnovare il mio beauty case e l'ho fatto con meno di 10 euro.

iStock Photos Prodotti beauty a meno di 10 euro da comprare su Amazon Haul

Spugnette, pennelli e accessori per la skincare: mi sono svegliata una mattina con una missione, rinnovare il mio beauty case. L’idea? Non spendere tantissimo e acquistare prodotti che fossero low cost, ma di qualità. La soluzione? Amazon Haul, dove ho trovato nella sezione Bellezza soluzioni per prendermi cura della pelle e realizzare il mio make up a meno di 10 euro.

Per risparmiare di più ho approfittato della promozione di Amazon Haul che dura sino al 31 ottobre. Acquistando due articoli e inserendo il codice sconto AMZHAULIT al momento del pagamento infatti avrai diritto ad uno sconto ulteriore del 50%. Si tratta di uno sconto che si aggiunge al risparmio che trovi già online: il 5% sugli acquisti superiori ai 30 euro e il 10% di sconto sugli acquisti maggiori di 50 euro.

Massaggiatori e scrub viso

Pelle luminosa e compatta? Il primo step riguarda l’esfoliazione, per rimuovere le cellule morte sulla superficie della pelle e farla risplendere! Su Amazon Haul si possono trovare tantissimi accessori per la pulizia del viso, facili da utilizzare e soprattutto low cost!

Il kit da due spazzole costa solamente 2,62 euro ed è utilissimo anche da portare in viaggio per una pelle sempre pulita e splendente. Puoi sceglierle rosa oppure rosa e blu.

Impossibile resistere alla spazzola esfoliante in silicone a forma di orsetto. Usarla è semplicissimo: basta riempirla con una piccola quantità di detergente e bagnare con l’acqua l’area da pulire. Permette non solo di esfoliare, ma anche di rimuovere il trucco!

Per il corpo ci sono invece i guanti esfolianti. Il kit costa solamente 2,73 euro e ti permette di fare uno scrub come se fossi in una Spa. Il risultato è favoloso: una coccola da provare!

Infine non potevo non acquistare il rullo di giada. Tutti ne parlano ed è l’alleato ideale per la skincare e per massaggiare il viso, favorendo l’assorbimento dei prodotti.

Pennelli e spugnette per il trucco

Rinnovare pennelli e spugnette per il trucco è essenziale per evitare la proliferazione di batteri e avere una pelle sempre favolosa, senza imperfezioni. Su Amazon Haul ho trovato un kit con due spugnette e quattro pennelli, l’ideale da mettere nel beautycase, ma anche da portare in viaggio per avere sempre tutto a portata di mano e realizzare il make up facilmente.

Set pennelli e spugnette trucco Kit con 2 spugne e 4 pennelli. Prezzo: 7,38 euro

Piatti, sottili, doppi, per sopracciglia o labbra, i pennelli a disposizione su Amazon Haul sono tantissimi e costano tutti fra i 2 e i 3 euro, impossibile non approfittarne! Il set da 13 pezzi (con vari colori fra cui scegliere) costa solamente 2,42 euro.

Set pennelli Kit con 13 pennelli da trucco. Prezzo: 2,42 euro

In alternativa puoi comprare i pennelli singoli: quello per la cipria, quello doppio per il fondotinta o quello piatto per un eyeliner perfetto.

Pennello doppio Pennello da fondotinta. Prezzo: 2,10 euro

Pennello da cipria Pennello da trucco versatile. Prezzo: 2,10 euro

Pennello piatto Pennello per eyeliner e sopracciglia. Prezzo: 2,10 euro

Fascette per skincare

Per quando fai la skincare o per la pulizia del viso: le fascette sono sempre utili e ti consentono di non bagnare i capelli. Su Amazon Haul ce ne sono tantissime, una più bella e originale dell’altra. Vedendole sono impazzita, soprattutto perché costano pochissimo e sono davvero particolari!

Fascia per capelli divertente Fascia per capelli con occhi. Prezzo: 5,26 euro

Fascia per capelli mucca Fascia per capelli a forma di mucca. Prezzo: 3,15 euro

Fascia per capelli tigre Fascia per capelli a forma di tigre. Prezzo: 3,15 euro

Fascia per capelli rosa Fascia per capelli a cerchietto. Prezzo: 5,69 euro

I tool per truccare gli occhi

Infine se come me non sei proprio un asso nel mettere l’eyeliner e ti sporchi sempre quando passi il mascara sulle ciglia inferiori, su Amazon Haul sono disponibili dei tool (low cost) per rendere tutto più semplice.

Accessorio per eyeliner Strumento per mettere l'eyeliner. Prezzo: 2,42 euro

Applicatore ciglia finte Confezione applicatore ciglia con 4 accessori. Prezzo: 3,15 euro

Piegaciglia Piegaciglia professionale. Prezzo: 2,10 euro