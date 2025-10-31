Come ho rinnovato il mio beauty case con 10 euro grazie ad Amazon Haul

Spugnette, pennelli e accessori per la skincare: mi sono svegliata una mattina con una missione, rinnovare il mio beauty case. L’idea? Non spendere tantissimo e acquistare prodotti che fossero low cost, ma di qualità. La soluzione? Amazon Haul, dove ho trovato nella sezione Bellezza soluzioni per prendermi cura della pelle e realizzare il mio make up a meno di 10 euro.
Acquistando due articoli e inserendo il codice sconto AMZHAULIT al momento del pagamento infatti avrai diritto ad uno sconto ulteriore del 50%. Si tratta di uno sconto che si aggiunge al risparmio che trovi già online: il 5% sugli acquisti superiori ai 30 euro e il 10% di sconto sugli acquisti maggiori di 50 euro.
Scopri tutti i prodotti su Amazon Haul e approfitta della promozione!
Indice
Massaggiatori e scrub viso
Pelle luminosa e compatta? Il primo step riguarda l’esfoliazione, per rimuovere le cellule morte sulla superficie della pelle e farla risplendere! Su Amazon Haul si possono trovare tantissimi accessori per la pulizia del viso, facili da utilizzare e soprattutto low cost!
Il kit da due spazzole costa solamente 2,62 euro ed è utilissimo anche da portare in viaggio per una pelle sempre pulita e splendente. Puoi sceglierle rosa oppure rosa e blu.
Impossibile resistere alla spazzola esfoliante in silicone a forma di orsetto. Usarla è semplicissimo: basta riempirla con una piccola quantità di detergente e bagnare con l’acqua l’area da pulire. Permette non solo di esfoliare, ma anche di rimuovere il trucco!
Per il corpo ci sono invece i guanti esfolianti. Il kit costa solamente 2,73 euro e ti permette di fare uno scrub come se fossi in una Spa. Il risultato è favoloso: una coccola da provare!
Infine non potevo non acquistare il rullo di giada. Tutti ne parlano ed è l’alleato ideale per la skincare e per massaggiare il viso, favorendo l’assorbimento dei prodotti.
Pennelli e spugnette per il trucco
Rinnovare pennelli e spugnette per il trucco è essenziale per evitare la proliferazione di batteri e avere una pelle sempre favolosa, senza imperfezioni. Su Amazon Haul ho trovato un kit con due spugnette e quattro pennelli, l’ideale da mettere nel beautycase, ma anche da portare in viaggio per avere sempre tutto a portata di mano e realizzare il make up facilmente.
Piatti, sottili, doppi, per sopracciglia o labbra, i pennelli a disposizione su Amazon Haul sono tantissimi e costano tutti fra i 2 e i 3 euro, impossibile non approfittarne! Il set da 13 pezzi (con vari colori fra cui scegliere) costa solamente 2,42 euro.
In alternativa puoi comprare i pennelli singoli: quello per la cipria, quello doppio per il fondotinta o quello piatto per un eyeliner perfetto.
Fascette per skincare
Per quando fai la skincare o per la pulizia del viso: le fascette sono sempre utili e ti consentono di non bagnare i capelli. Su Amazon Haul ce ne sono tantissime, una più bella e originale dell’altra. Vedendole sono impazzita, soprattutto perché costano pochissimo e sono davvero particolari!
I tool per truccare gli occhi
Infine se come me non sei proprio un asso nel mettere l’eyeliner e ti sporchi sempre quando passi il mascara sulle ciglia inferiori, su Amazon Haul sono disponibili dei tool (low cost) per rendere tutto più semplice.