L’accessorio smart per la pulizia del viso totale è il miglior investimento per preparare la pelle all’autunno

Comodo da usare e dall'efficacia visibile. Il tool per la pulizia del viso da avere è adesso in sconto su Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il tool per la pulizia del viso da avere adesso è in sconto

La pelle del viso ha bisogno di essere curata e trattata nel modo giusto ogni giorno. Ci sono momenti, però, in cui queste attenzioni devono diventare doppie, e il cambio stagione è uno di questi. Ecco perché questo è il momento giusto per munirsi di un beauty tool indispensabile per trattare la cute e prepararla all’autunno, un accessorio per la pulizia del viso profonda, che agisce delicatamente sulla cute ma che vi garantisce una pulizia e un’esfoliazione mirata ed efficace. Parliamo di Foreo Luna Play Plus 2, un tool beauty che vale la pena acquistare approfittando dell’offerta in corso e che vi svolterà la skincare fin dal primissimo utilizzo.

Un dispositivo realizzato in silicone, che garantisce fino a 35 volte di igiene in più durante l’utilizzo rispetto alle classiche spazzole con setole in nylon e questo grazie alla prevenzione del silicone nei suoi punti di contatto con la pelle, impedendo la proliferazione dei batteri.

Offerta Foreo Il tool per la pulizia del viso da avere questo autunno è in sconto

Come agisce Foreo Luna Play Plus 2

Un tool di pulizia del viso che svolge una triplice azione: una detersione profonda della cute, un massaggio mirato e una leggera azione esfoliante.

I punti di contatto non abrasivi in silicone presenti sul dispositivo Foreo Luna Play Plus 2, infatti, agiscono insieme alle pulsazioni T-Sonic, andando a rimuovere fino al 99.5% di sporco, impurità, sebo, sudore e make-up, garantendo alla pelle massima pulizia e bellezza. Una sorta di massaggio che il dispositivo esegue sulla pelle, e che non solo la deterge, ma la esfolia anche, con un tocco leggero e rispettoso della cute. In più, Foreo Luna Play plus 2, migliora l’assorbimento dei trattamenti che eseguite durante la vostra skincare routine, facendoli penetrare in profondità e aumentandone l’effetto.

Un dispositivo per la pulizia del viso piccola ma potente, nato dall’esperienza e dalla professionalità di Foreo, dal design compatto e leggero, perfetto da portare in viaggio e da maneggiare con facilità, anche per chi non è molto esperto.

Come usare il dispositivo per la pulizia del viso di Foreo

Ma come si usa questo tool professionale indispensabile per garantire massimo benessere alla pelle e prepararla al meglio all’autunno imminente? Beh, in modo molto semplice! Dopo aver inumidito il volto con acque e con il detergente che siete solite usare durante la skincare, dovrete bagnare leggermente il dispositivo e premere il pulsante universale per l’accensione.

Una volta fatto, vi basta passare Foreo Luna Play Plus 2 sul viso, con un tocco leggero, massaggiandolo con movimenti circolari sulla pelle, assicurandosi di passarlo su tutto il volto. Una volta fatto potete risciacquare il viso con dell’acqua tiepida e asciugarla tamponandolo con un panno. E il trattamento di pulizia viso è fatto!

Offerta Foreo Il tool per la pulizia del viso da provare

Un beauty tool semplice da usare, comodo da portare con voi ovunque siate e che garantisce alla pelle massima pulizia, luminosità e morbidezza, il tutto con un unico dispositivo e con una facilità di utilizzo che ve lo farà amare all’istante.

Insomma, questo è il momento giusto per riorganizzare i vostri prodotti beauty in vista dell’autunno e Luna Play Plus 2 di Foreo è un elemento immancabile per la cura della pelle e a cui non dovreste riunciare.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram