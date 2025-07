Il massaggiatore viso più venduto, ora in formato travel, è tutto ciò di cui hai bisogno adesso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Se siete prossime alla partenza e state cercando di mettere tutto il necessario in valigia, vi sarete molto probabilmente imbattute in un tipico problema logistico, ci sono cose troppo grandi per essere portate ovunque. Rinunciarci quindi? Assolutamente no, basta avere a portata di mano il formato da viaggio dello stesso tool. E se si parla di prendersi cura del nostro viso ecco che Foreo arriva pronto per accompagnarci durante i nostri viaggi con un massaggiatore viso portatile, Ufo 3 Go, dalle molteplici funzioni e che ha un solo scopo, donare al nostro viso un aspetto fresco, disteso e più giovane.

Il massaggiatore viso Ufo 3 Go di Foreo

Un tool beauty di Foreo che vale la pena provare e che una volta testato non lo vorrete più lasciare. E meglio così visto che questo massaggiatore viso è in formato mini, appositamente pensato per prendersi cura della pelle del viso anche durante i viaggi, quando non c’è molto spazio da occupare in valigia ma non si vuole rinunciare ad avere con sé tutto il necessario per prendersi cura della propria pelle e bellezza.

Un dispositivo leggero ma potente e in un pratico formato viaggio, che agisce in diversi modi sulla cute, nutrendola, idratandola e donandole un aspetto immediatamente più sano e radioso, fin dai primissimi utilizzi, dove e quando desiderate!

Come agisce questo tool beauty

Uno strumento professionale e mirato per la cura della pelle, e che si avvale di una tecnologia pensata appositamente per il benessere della cute. La termoterapia adottata da questo dispositivo LED per il viso, infatti, ammorbidisce e illumina la pelle, oltre a favorire l’assorbimento delle formule delle creme e/o prodotti che utilizzate durante la vostra skincare routine, grazie al massaggio T-Sonic brevettato.

Una delicata terapia LED a 8 colori:

il led blu migliora la grana della pelle;

il led verde illumina e uniforma la cute;

la luce bianca rassoda e riduce il gonfiore;

quella viola attenua li linee sottili e aumenta la radiosità del viso,

il led arancione rivitalizza e restituisce splendore ai tessuti cutanei;

la luce gialla attenua i rossori e lenisce la pelle;

il led ciano dona sollievo alla cute stressata

infine, la luce rossa agisce sulla pelle per donarle un aspetto immediatamente più giovane, rivitalizzato e per regalare alla cute maggior compatezza e luminosità.

Come si usa

Un massaggiatore viso portatile, ideale per prendersi cura della pelle durante i vostri viaggi estivi, senza problemi di spazio e comodissimo da usare ovunque vi troviate. Un dispositivo specifico per i trattamenti della pelle dl viso, che agisce grazie alla termoterapia e che garantisce una cute radiosa e idratata grazie alla tecnologia Hyper-Infusion, che dona un’idratazione immediata e duratura e con benefici fino a 6 ore dall’applicazione, per un viso splendente da mattina a sera.

Per utilizzare al meglio questo massaggiatore viso e garantirsi i suoi benefici, però, dovrete farlo nel modo corretto. Prima, applicandolo sul viso e assicurandosi che aderisca bene alla pelle, selezionando il trattamento desiderato nell’app Foreo e avvicinando lentamente la maschera al viso. Una volta fatto, poi, ricordatevi di pulire bene il dispositivo per il prossimo utilizzo. Et voilà, la vostra pelle sarà immediatamente più sana, bella e radiosa, anche in vacanza.

