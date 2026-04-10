Tre trattamenti diversi con un solo device: il massaggiatore viso e collo è la soluzione anti-age che renderà la pelle levigata e luminosa

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il massaggiatore elettrico viso e collo è un trattamento anti-age

Per un aspetto giovane e fresco avere una routine regolare e una sana alimentazione sono il punto di partenza a cui associare un’attenta skincare con prodotti performanti. A volte tutto questo non basta, ma non c’è bisogno di disperarsi. Gli esperti di bellezza sono sempre alla ricerca di trattamenti innovativi e molti di questi sono pensati per permetterti di avere un’esperienza da spa direttamente a casa.

Tra le novità più apprezzate da chi è alla ricerca dell’ultimo ritrovato di bellezza, c’è il massaggiatore viso e collo elettrico. Uno strumento totalmente anti-age perché stimola i muscoli facciali attraverso delle micro-vibrazioni e la luce a Led così la cute sarà subito più giovane.

Uno dei brand che si è distinto in questo campo è il massaggiatore ANLAN perfetto per donare nuova vitalità alla pelle del viso riducendo le rughe e le linee sottili che immancabilmente appaiono con l’avanzare dell’età.

Offerta Massaggiatore viso e collo ANLAN Il massaggiatore agisce con la luce a Led. Prezzo: 31,34€

Inserirlo nella tua routine di bellezza sarà ancora più facile se pensi che il dispositivo è in offerta con uno sconto del 30%. Praticamente con poco più di 30 euro avrai un’esperienza professionale direttamente a casa.

I benefici del massaggiatore viso e collo ANLAN

Un tool beauty che agisce sul viso – raggiungendo facilmente ogni zona – su parti delicate come collo e décolleté e che racchiude le stesse caratteristiche di quelli professionali da usare a casa? Sembra quasi impossibile, invece il massaggiatore viso e collo ANLAN è tutto questo.

Il dispositivo si contraddistingue perché agisce attraverso la microcorrente che genera delle vibrazioni sonore in grado di arrivare fino a 10.000 massaggi ad alta velocità. Una volta stimolata, la pelle accelera la circolazione sanguigna e la produzione di collagene per un risultato molto più levigato.

A rendere il massaggiatore viso e collo di ANLAN uno dei device più efficaci della skincare e che tutte vogliamo avere, è una caratteristica extra. Il tools agisce su due fronti da una parte stimola la cute con la microcorrene, dall’altra si affida ai benefici della luce colorata.

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Da tempo infatti si è scoperto che la luce a Led può attivare alcune zone della pelle migliorandone l’aspetto. Il massaggiatore ANLAN ha ben tre tipologie di luce. Quella blu si basa su una vibrazione ad alta frequenza che raggiunge una temperatura massima di 45° ed è efficace contro acne e brufoli.

La luce rossa a media velocità ha un effetto anti-age perché attiva il collagene, contribuendo a eliminare i segni del tempo. Infine la luce verde è quella che si basa su una vibrazione a bassa frequenza pensata per lenire la pelle e regalarle un aspetto molto più liscio e levigato.

Come usare ANLAN

Il massaggiatore viso e collo rappresenta una vera coccola per la pelle e nonostante sia un trattamento efficace riesce a essere molto delicato sulla cute. Basta solo sapere come utilizzarlo.

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Prima di tutto devi applicare creme, sieri o tonici direttamente sul viso o sul collo, successivamente scegli la luce che preferisci e avvicina la testina prima al collo sollevandolo dal basso verso l’alto. In seguito passa al viso usando lo stesso procedimento. Il trattamento dura circa cinque minuti e quando sta per terminare un segnale acustico ti avverte di passare alla zona successiva. Usandolo quotidianamente vedrai le rughe ridotte e la pelle apparirà molto più elastica.

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