Il dispositivo coreano che rende la pelle luminosissima e ha fatto impazzire su TikTok è finalmente su Amazon

Rende la pelle luminosa e dona una glass skin da urlo: il dispositivo coreano amato anche da Hailey Bieber ora è scontatissimo.

Ha conquistato TikTok, sorprendendo creators e utenti, e finalmente è arrivato su Amazon. Stiamo parlando del massaggiatore per il viso di Medicube che promette una glass skin favolosa, senza rughe, macchie o segni del tempo. Questo tool viso coreano infatti regala un effetto lifting sorprendente, non a caso a utilizzarlo sono anche le celebrity, come Hailey Bieber che qualche tempo fa aveva postato su TikTok un video in cui, realizzando la sua skincare, utilizzava sul viso proprio questo strumento.

Il costo per questo rimedio di bellezza super efficace? Solamente 167 euro con lo sconto di Amazon. Un affare, soprattutto perché ti porti a casa un device high tech dedicato alla cura del viso che funziona davvero (recensioni alla mano). Chi l’ha provato infatti afferma che Medicube Age-R Booster migliora la luminosità e la tonicità della pelle, rendendola compatta, distesa e soda. Si può inserire inoltre nella skincare routine sia delle pelli mature che di quelle giovani, tutto grazie alla tecnologia e alla scienza dei ricercatori coreani esperti nella cura della pelle.

Il segreto di questo device è l’elettroporazione, che provoca l’apertura dei pori, consentendo agli attivi di penetrare in profondità nella pelle. A questo effetto si aggiungono le luci LED, le vibrazioni soniche e la microcorrente. Un insieme di elementi che dona un effetto glow e luminoso.

Medicube Age-R Booster dunque offre un trattamento professionale da fare a casa e con moltissime potenzialità per combattere l’invecchiamento e rendere la pelle, luminosa ed elastica, ridefinendo i contorni del viso e stimolando la produzione del collagene. Avanzato e studiato nei minimi dettagli, il device include ben sette funzioni. Il Booster che consente agli attivi di penetrare meglio nella pelle, la Microcorrente che permette di liftare il viso grazie a impulsi indolore di corrente, e l’Elettroporazione, che apre i pori per facilitare l’uso degli attivi.

Troviamo poi il Derma Shot, la EMS (Elettrostimolazione Muscolare) che aiuta a tonificare il viso, l’Air Shot, che stimola la produzione di collagene, e la Vibrazione Sonica, che ridefinisce l’ovale del viso e combatte i segni dell’invecchiamento.

Come usare Medicube Age-R Booster

Il device Medicube è semplicissimo da usare e puoi farlo in tanti modi diversi. Se utilizzi cosmetici nutrienti e con texture ricche, ad esempio, fai scorrere il tool sulla pelle, partendo dall’interno del viso verso l’esterno e dal basso verso l’alto. La funzione Focus invece è ottima da abbinare a cosmetici e maschere in tessuto concentrate perché aiuta a concentrare l’azione del device su una sola area del viso. In generale in soli cinque minuti si possono ottenere dei risultati concreti e ben visibili, massimizzando, al tempo stesso, l’azione di creme e sieri.

Si tratta, come spiegato proprio da Hailey Bieber, di un ottimo alleato da inserire nella propria skincare routine. Un tool di bellezza amato dalle star che ora è disponibile ad un prezzo super accessibile e conveniente. L’imperativo? Provarlo subito!

