Rassoda, rimpolpa e illumina la pelle, il massaggiatore viso da avere adesso è in sconto ed è un vero boost di benessere per la cute

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Sei funzioni in un solo tool per il viso, un vero alleato da provare ora

Creme, sieri, essenze, maschere, quando si tratta di prendersi cura della pelle e del proprio viso vale tutto, compresi i device iper tecnologici che garantiscono un boost di benessere alla pelle e un potenziamento istantaneo alla classica skincare. Un tool come il massaggiatore viso di Medicube 6 in 1, Age-R Booster Pro, l’alleato dalla K-beauty che tutte ci meritiamo di provare e di avere a portata di mano, e che trovate ora a un prezzo scontatissimo.

Offerta Medicube Il massaggiatore viso da avere adesso

Age-R Booster Pro, il massaggiatore viso da avere ora

Un dispositivo specificatamente pensato per la cura del viso a un livello pro, come un vero trattamento mirato e professionale ma comodamente a casa propria. Un device che combina le più recenti tecnologie per la cura della pelle con un’estrema facilità di utilizzo e che vi permette di ottenere gli obiettivi di bellezza e benessere desiderati in pochissimo tempo.

Un massaggiatore viso che si adatta a ogni tipologia di pelle, compatto, facile da maneggiare e che comprende ben sei funzioni in un unico device. Age-R Booster Pro, infatti, agisce su più livelli e comprende, l’elettroporazione, microcorrente, EMS, aghi elettrici, LED e vibrazione sonica.

Come dire, una cura della pelle a livello professionale ma nel comfort più totale della propria casa.

Come agisce sulla pelle

Un massaggiatore viso che agisce in modo profondo e mirato sulla cute, andando a rassodare i tessuti e garantendo un effetto lifting immediato. Ma non solo, perché grazie alle sue potenzialità e funzioni, Age-R-Booster Pro vi permette anche di ottenere un effetto glow al viso, aumentando la luminosità della vostra pelle fin dal primo utilizzo. Un massaggiatore viso che si prende cura della cute, che libera i pori dalle impurità, che definisce e rimodella il contorno del viso, lo rimpolpa e ricompatta la pelle, aumentandone il volume, l’elasticità e la luminosità del viso e distendendo eventuali segni del tempo come rughe o linee sottili.

Ma anche un tool che aumenta l’efficacia dei prodotti che siete solite utilizzare durante la vostra classica skincare routine, andando a massaggiare la pelle favorendone l’assorbimento ed eseguendo una sorta di effetto liftante manuale.

Un dispositivo che funziona anche senza l’utilizzo di alcun gel conduttivo, e che è dotato di un sensore di contatto per garantire un impiego più sicuro. Un massaggiatore viso che vi permette una cura personalizzata del vostro viso, andando ad aumentare l’effetto della vostra skincare e prendendosi cura giorno dopo giorno della pelle, come fosse un vero trattamento professionale a domicilio.

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Come si utilizza il massaggiatore viso di Medicube

Un tool dalla skincare coreana che vale la pena provare e che trovate ora in sconto, facile da usare e praticamente imperdibile. Per avere massimo benefico da Age-R-Booster Pro di Medicube, vi basta eseguire la vostra consueta detersione del viso, applicare un gel conduttivo (ma non è obbligatorio) e selezionare modalità desiderata con cui volete utilizzarlo.

Una volta fatto dovrete passare il dispositivo sul viso seguendo le istruzioni che vi compaiono sulla schermata, ripetendo il processo per 10-15 minuti.

Poi, vi basta idratare la pelle con la vostra crema viso preferita e godervi i risultati di questo massaggio benefico e piacevole che vi siete dedicate e che fa la differenza sul vostro viso fin dal primo utilizzo. Insomma, questo si che è un regalo che vale la pena farsi e il momento migliore è proprio ora.

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