Il massaggiatore viso coreano che ti regala una pelle favolosa ora ha un prezzo stracciato: comprarlo è un imperativo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Il migliore massaggiatore viso da comprare

Il massaggiatore viso coreano più amato di Amazon ora costa pochissimo ed è accessibile davvero a tutte! Costa 132 euro grazie allo sconto del 45% ed è l’oggetto del desiderio di tantissime persone. Il motivo? Regala in soli 2 minuti una glass skin favolosa, migliorando la tonicità e l’assorbimento di creme e sieri.

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Lo paghi pochissimo e ti assicuri un device beauty che ti cambierà la vita (e la pelle del viso). Il medicube Age-R Booster Pro d’altronde è un dispositivo ad alta tecnologia di origine coreana, nato con lo scopo di portre l’esperienza di una seduta professionale direttamente a casa. Integra infatti sei funzioni avanzate in un solo strumento compatto: modalità Booster, MC, Derma Shot, Air Shot, vibrazione sonica e LED, agendo su più zone della pelle contemporaneamente.

Il migliore massaggiatore per ringiovanire il viso

Il punto di forza principale del medicube Age-R Booster Pro è la modalità Booster che sfrutta la tecnologia dell’elettroporazione. Questa tecnica consente di creare dei micro-canali nella pelle per massimizzare l’assorbimento dei principi attivi di creme e sieri, migliorando al tempo stesso la luminosità cutanea.

In questo modo permette di aumentare la permeabilità della pelle sino al 785%, rendendo il viso più giovane, sodo e luminoso. Piccolo e potentissimo, questo device utilizza le microcorrenti per lavorare sulla tonicità del viso, agendo sulle zone intorno agli occhi, alle linee del sorriso e alla bocca, rassodando i lineamenti e contrastando il rilassamento cutaneo.

La modalità Derma Shot utilizza l’EMS, ossia della stimolazione muscolare elettrica, una tecnologia avanzata che ha dei risultati sorprendenti. Il device beauty applica una frequenza a medio range creata per agire sui muscoli facciali, stimolando la produzione di elastina (elemento essenziale per levigare le rughe) e favorendo una definizione dei contorni del viso, in particolare zigomi e mandibola.

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La modalità Air Shot invece è quella più innovativa e si ispira al microneedling professionale. Sfrutta il potere degli impulsi elettrici per migliorare l’elasticità, levigare i pori e rendere stupenda la texture della pelle. Con risultati che assomigliano a quello dei trattamenti estetici realizzati nei centri specializzati.

A completare il sistema ci sono la vibrazione sonica personalizzabile e la terapia LED. Inoltre puoi usare questo dispositivo senza spendere un euro in più del tuo budget: non è necessario acquistare alcun gel conduttore poiché il dispositivo funziona direttamente con i prodotti skincare che utilizzi abitualmente nella routine quotidiana.

I risultati, grazie ad un utilizzo quotidiano, si possono notare sin dalle prime due settimane. Chi l’ha provato afferma che funziona davvero: offre un boost nella cura della pelle, migliorando tonicità, luminosità e assorbimento di sieri e creme. Una volta provato non si torna più indietro! Si tratta infatti di un prodotto valido e indispensabile per mantenere la pelle tonica e luminosa, spendendo poco e ottenendo dei risultati che sono identici a quelli di trattamenti costosi e realizzati in saloni professionali.

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