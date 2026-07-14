PDNR, spicule e un mix di ingredienti che migliorano la pelle in un istante, il siero viso dalla K-Beauty è in sconto e vale la pena provarlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Massimo benessere alla pelle con il siero viso al PDNR

Se siete delle vere beauty addicted, ma anche se siete abituate a prendervi cura della vostra pelle con sufficiente attenzione, avrete sicuramente sentito parlare di PDRN, ovvero il dna di salmone, un ingrediente relativamente nuovo che viene integrato nei prodotti di uso comune come sieri e creme per garantire alla pelle un boost di benessere immediato e maggiore.

Un ingrediente che arriva direttamente dalla K-beauty e che potete provare anche voi acquistando un siero viso in sconto virale sui social che sembra mantenere davvero ciò che promette e che dona alla pelle un aspetto levigato, luminoso e più vitale. Parliamo del siero viso di Medicube, PDNR Pink Collagen Exosome shot, un concentrato di principi che garantiscono alla cute un boost di benefici visibili e a cui non dovreste rinunciare.

Offerta Medicube Il siero viso al PDNR da provare

Medicube, PDNR Pink Collagen Exosome shot, il siero da provare ora

Un mix di ingredienti che hanno come elemento di punta proprio il PDNR, una forma di DNA estratto dal salmone, noto per le sue proprietà benefiche. Un principio che agisce a favore della pelle, aumentandone la vitalità e contribuendo a donarle un incarnato più chiaro e luminoso. Un ingrediente che aiuta a promuovere un tono della pelle più uniforme, donandole una luminosità naturale e migliorando la salute complessiva della pelle, fin dai primissimi utilizzi.

Ma non solo, perchè il siero viso di Medicube, PDNR Pink Collagen Exosome shot, ha molte altre sorprese al suo interno, e tutte che agiscono a favore del benessere e della slaute generale della pelle.

Come i circa 2.000 PPM di spicule rivestite di esosomi, agenti stimolanti migliorano la veicolazione dei benefici del siero, ma anche il collagene che garantisce alla pelle la corretta elasticità e idratazione, otto tipi di acido ialuronico e niacinamide, che combatte le discromie e le macchie scure del viso, e che, insieme, agiscono per garantire alla pelle il massimo benessere e una rinnovata vitalità e luminosità, in perfetto stile glass skin.

Come agisce il siero al PDNR sulla pelle

Una formulazione avanzata, che agisce su una vasta gamma di problematiche cutanee:

la cura dei pori della pelle;

un miglioramento generale della texture della cute;

maggior omogeneità dell’incarnato;

più energia della pelle;

ecc.

Un siero viso mirato alla cura della cute, anche quelle che presentano una texture irregolare e ruvida, che aiuta a levigare la superficie cutanea e a migliorare l’elasticità, esaltando la sua naturale luminosità e sublimandola, come se riuscisse a tirare fuori il meglio dalla vostra cute in una sola passata.

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Come usare il siero viso di Medicube

Un siero che si utilizza durante la skincare mattutina e in modo molto semplice, come un qualsiasi altro siero viso, applicandolo dopo la detersione e prima delle creme viso, picchiettandolo sulla pelle delicatamente. Un siero che presenta una formula leggera e altamente idratante, acquosa, garantendovi un’applicazione piacevole e una sensazione unica sulla pelle che dura a lungo e che vi farà sentire immediatamente con una pelle più sana, uniforme, vitale e con un boost di benessere istantaneo.

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